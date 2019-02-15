كل إنسان ليس لديه طموح يبدأ يحبط غيره كي لا يركز على مساره وكأنه يشغل غيره به فقط من غير هدف وبعدها يرتاح.

لا تحقد لو كانت حياتك جحيم لا تحسد لو كنت تعيش حياة عكس ما تتمنى أنت لا ترى نعمة غيرك وتنسى النعم التي بيديك حاول أن تنشغل بنفسك لا بغيرك صحح أخطائك وسير بطريقك مستقيم لا عليك من الذين حولك لا يحبطك كلامهم في البداية لن يصدقك أحد ولكن في نهاية المطاف كل من سيصفق لك بحرارة ويريد أن يعيش نفسك اتركهم يثرثرون عليك وثق بربك بأنه سيعطيك ما تتمنى ولكن في الوقت المناسب لك ولقد قذفوا على سيدنا يوسف عليه السلام تهمة وهو بريء منها بسبب أنه طيب وجميل وقد ميزه الله بالفطنة وحسن الأخلاق وقد صبر على البلاء سنين طويلة وصبر على ابتعاده عن أبيه بسبب اخوته الذين ظنوا به ظن سوء ولقد عاملوه وكأنه ليس منهم ولكن رب العالمين هيئ له العذاب بأول الطريق كي يصبح في آخر الطريق ملكاً على عرش مصر.

لا تدع لهم فرصة أن يكسروا بك شيء جميل الله وهبك إياه لا تطع كل النصائح التي تأتيك فبعض النصائح تأتي على شكل مبطن ولكنهم يريدون أن يقتلونك بشكل بطيء لا تفعل الرذائل كي تصل إلى ما تريد فقط تمسك بصلاتك سجودك وخشوعك لله هو مرادك للوصول إلى القمة وأن وهبك الله القمة سيهبك أناس يريدون زعزعتك اثبت في مكانك لا تسمعهم ولا تدير لهم بال وإلى الله ترجع الأمور.