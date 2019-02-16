نجح فريق طبي في مستشفى حائل العام من استئصال أورام ليفية وورم بالمبيض لمريضة تبلغ من العمر 50 عاماً، حيث بلغت أوزان تلك الأورام 6 كلغم.
وتفصيلاً، تم الكشف على المريضة بقسم النساء والتوليد في مستشفى حائل العام، حيث تبين خلال الكشف وجود أورام كبيرة بالحوض والبطن، وأظهرت الاشعة فوق الصوتية وجود أورام ليفية متعددة بالرحم في تجويفه الداخلي وجدار الرحم وأخرى على الجدار الخارجي، وتم التأكد عبر التشخيص بالرنين المغناطيسي من وجود الأورام، وعلى الفور قام الفريق الطبي بإبلاغ المريضة بضرورة إجراء العملية دون أي تأخير لتفادي تطورات الحالة، وتم استئصال الرحم مع الأورام بالإضافة لكيس دموي كبير من المبيض الأيسر بنجاح، حيث تحظى المريضة حالياً بمتابعة مباشرة من قبل الطبيب المختص، وحالتها الصحية والنفسية جيدة ولله الحمد.
استئصال أورام تزن 6 كلغم من رحم خمسينية في حائل
نجح فريق طبي في مستشفى حائل العام من استئصال أورام ليفية وورم بالمبيض لمريضة تبلغ من العمر 50 عاماً، حيث بلغت أوزان تلك الأورام 6 كلغم.
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