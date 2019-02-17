LG Display تعلن عن نتائج الربع الرابع من عام 2018

أعلنت LG Display عن النتائج المالية للربع الرابع من العام 2018، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الأخير بنسبة 14٪ لتصل إلى 6.948 مليار وون كوري من 6.103 مليار وون كوري في الربع الثالث من عام 2018 وانخفضت بنسبة 3٪ من 7.126 مليار وون كوري مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.

وسجلت الأرباح التشغيلية في الربع الرابع من عام 2018- 279 مليار وون كوري. ويقارن ذلك بالأرباح التشغيلية البالغة 140 مليار وون كوري في الربع الثالث من عام 2018 والأرباح التشغيلية البالغة 45 مليار وون كوري في الربع الأخير من عام 2017.

بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وسداد المديونيات 1.134 مليار وون كوري في الربع الأخير من عام 2018، وذلك مقارنة مع الأرباح في الربع الثالث من عام 2018 والبالغة 1.020 مليار وون كوري مع الأرباح في الربع الرابع من عام 2017 البالغة 930 مليار وون كوري

بلغ صافي الربح في الربع الأخير من عام 2018- 152 مليار وون كوري، مقارنة مع صافي دخل 18 مليار وون كوري في الربع الثالث من عام 2018 ومع صافي دخل 44 مليار وون كوري في الربع الرابع من عام 2017.

حافظت LG Display على أرباحها التشغيلية السنوية في عام 2018 بفضل التوسع في المنتجات المختلفة مثل شاشات OLED التلفزيونية والمنتجات عالية الجودة بما في ذلك الألواح كبيرة الحجم وذات الدقة العالية ، على الرغم من أن المنافسة العالمية أصبحت أكثر ضراوة وأظهرت أسعار الألواح اتجاهات متناقصة.

ومن الجدير بالملاحظة أن لوحات OLED ذات الحجم الكبير تحولت إلى الربح في النصف الأخير من عام 2018، بعد خمس سنوات من إطلاق المنتجات، مدفوعة باكتساب معدلات إنتاجية مستقرة وكذلك توسيع قاعدة العملاء. وارتفعت نسبة الشحن السنوي من لوحات تلفزيون OLED كبيرة الحجم إلى 2.9 مليون وحدة في عام 2018، فيما ارتفعت نسبة الإيرادات السنوية لألواح تلفزيون OLED كبيرة الحجم إلى 20٪ من إجمالي إيرادات التلفزيون.

سجلت LG DisplayالعرضKRW، 6948 مليار في الإيرادات في الربع الرابع من عام 2018، أي بزيادة نسبتها 14٪ مقارنة بالربع السابق وذلك بفضل زيادة الشحنات الموسمية نهاية العام. سجلت الشركة 279 مليار وون كوري في الأرباح التشغيلية في الربع الرابع، بزيادة قدرها 99٪ على أساس ربع سنوي و528٪ على أساس سنوي على التوالي على الرغم من انخفاض أسعار الألواح كبيرة الحجم. وكان الدافع وراء هذا الأداء هو تركيز الشركة المستمر على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع شحنات المنتجات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وشرائح اللوحات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي لها متوسط سعر بيع أعلى للمتر المربع. وشكلت لوحات أجهزة التلفزيون نسبة 36٪ من الأرباح في الربع الرابع من عام 2018، والأجهزة المحمولة بنسبة 28٪، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 22٪، وشاشات سطح المكتب بنسبة 14٪.

سجلت LG Display نسبة 123٪ من العائد إلى حقوق المساهمين، و 88٪ في النسبة الحالية، فيما سجل صافي الدين إلى حقوق المساهمين نسبة41٪ كما في 31 ديسمبر 2018. ويعزى السبب في تزايد نسب حقوق المساهمين وصافي الدين مقارنة بالربع السابق ، إلى الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأجل للشركة والتحول نحو المزيد من هيكلة العمل بالتركيز على OLED.

وقالت هيون كيم، رئيس قسم علاقات المستثمرين ونائب رئيس LG Display: ” من المتوقع أن تنخفض شحنات اللوحات في الربع الأول من عام 2019 بنسبة مئوية واحدة، وذلك بسبب انخفاض الطلب الناتجة عن الركود الموسمي. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر البيع للمتر المربع الواحد في الربع الأول بنسب متفاوتة بين المتوسط والعالي بسبب الانخفاض في الأسعار”.

قال دونغ-هي سوه ، المدير المالي المعين حديثًا والنائب الأول لرئيس LG Display: “سوف نسرع من وتيرة التحول نحو مزيد من هيكلة العمل بالتركيز على OLED وسوف نزيد الكفاءة إلى أقصى حد في جميع مجالات الأعمال من أجل ترسيخ نقاط قوتنا المالية”. وأضاف: “سنكمل استثمارنا الاستباقي للتحضير للمستقبل خلال هذا العام. من خلال القيام بذلك ، نحن ملتزمون بقيادة سوق الشاشات بتقنية OLED وتحقيق أرباح مستقرة “.