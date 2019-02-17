««Rapido SmartBox من «غروهي» حل عالمي لمزيد من الفردية أثناء الاستحمام

• ذراع تشغيل مفردة، جهاز لتنظيم الحرارة أو SmartControl – الحل المناسب للجميع

• مجهود أقل أثناء التركيب ومزيد من الخيارات عند الاستحمام

• تصاميم جديدة وألوان جديدة تضفي رونقاً على الحمامات

المساحة محدودة لذا هي قيّمة جداً. فتركيبات الدفق الجدارية توفّر مساحة أكبر في الحمام من دون المساومة على الوظائف أو الراحة. كما توفّر مزايا عملية إضافية فيصبح التنظيف أسرع وأكثر راحة. وبفضل تركيبه الخفي، يوفّر جهاز Rapido SmartBoxالجديد من “غروهي” مساحة أكبر في الحمام ودرجة أعلى من المرونة فضلاً عن نطاق كبير من التخطيط لنظام آمن وتركيبه. كما تضفي مجموعة التجهيزات الواسعة بمختلف تصاميمها وأشكالها وألوانها ولمساتها الأخيرة على الحمام لمسة فردية خاصة.

تصميم نحيف لمساحة إضافية في الحمام

وللاستفادة من المساحة المحدودة بالشكل الأمثل، يمكن اختيار الثنائي النحيف: نظام SmartControl المخفي وجهاز Rapido SmartBox الجديد من “غروهي”. فإخفاء هذه التكنولوجيا خلف الجدار وتصميمها النحيف الذي يبرز 43 ملم منه على الجدار يوفّران مساحة إضافية في الحمّام. يتم التحكّم بنظام SmartControl المخفي عن طريق استخدام تكنولوجيا الدّفع والدوران السّهلة عينها لاختيار نوع الرذاذ أو التحكّم بكميّة تدفّق المياه- لوحة واحدة يمكنها أن تتحكّم بثلاث رشّاشات استحمام لتجربة شخصية بالكامل. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين التصميم الدائري والمربّع، كما يتوفّر المنتج الجديد بخيارين: السطح الكلاسيكي المصنوع من الكروم والتصميم المخفي الأنيق المصنّع من زجاج الأكرليك بلون MoonWhite. ويتناسب كلا الخيارين مع مجموعتها من “غروهي”. وتتوفّر لوحة التحكّم SmartControl بتصميم SuperSteel وBrushed Hard Graphite، وابتداءاً من شهر أيّار المقبل ستتوفر بسبعة تصاميم PVD color أخرى من “غروهي”.

السيطرة الفردية عبر آلية دوارة بسيطة

يمكن تركيب أجهزة تنظيم الحرارة بمقبضين الجديدة للتحكّم بدرجة الحرارة وتدفّق المياه. فهي مدمجة وتوفّر المساحة وتجمع الأداء الدقيق والتصميم البسيط النحيف. كما تتميز بسهولة تشغيل عالية، فقد تمحور تطوير جهاز تنظيم الحرارة من “غروهي” حول السلامة والراحة والاستمتاع بتجربة الاسترخاء. يتفاعل جهاز تنظيم الحرارة TurboStat من “غروهي” بأجزاء من الثانية مع تقلّبات الضغط والحرارة في خطوط الإمداد لأنه مجهّز بأحدث التكنولوجيا.

ويتم ضبط نسبة مزج الماء البارد والساخن باستمرار بحيث تبقى درجة الحرارة المختارة ثابتة. كما يمكن التحكّم برشاش الاستحمام اليدوي والرأسي عبر الدوران البديهي لمقبض Aquadimmer. وتتوفر الألواح العلوية بتصميم دائري ومربع. ومن الآن فصاعداً، ستتوفر أجهزة تنظيم الحرارة بمقبضين بإصدارات أنحف يبرز 43 ملم منها على الجدار فقط.

عملية مريحة وبسيطة للحصول على متعة الاستحمام بلا حدود

وإضافةً إلى خلاطات “غروهي” أحادية الذراع للاستحمام مع وظيفة واحدة أو مع محوّلات ثنائية الاتجاه، يمكن تركيب خلاطات أحادية الذراع مع محولات ثلاثية الاتجاه. فالزر العلوي للخلاط يتيح للمستخدمين إمكانية اختيار نوع الرذاذ لرشاش الاستحمام. كما يمكن للمستخدم أن يختار بين الرذاذ النفاث القوي، والرذاذ الرقيق كزخات المطر للاسترخاء بفضل رشاش الاستحمام الرأسي متعدد النفاثات أو الرشاش اليدوي. فالمقبض السفلي يوفّر إمكانية التحكّم بالمياه ودرجة حرارة مريحة وبديهية. فقد تم تصميم خلاطات “غروهي” أحادية الذراع لتكون فعّالة من حيث أدائها الوظائفي ولتأسر بتصميمها الأنيق النحيف الناظر إليها. ويمكن اختيار هذه الخلاطات بشكل فردي ضمن تصاميم “غروهي” لأنها تتناسب مع أي طراز بفضل لوحتها الجدارية النحيفة جدًا.

جهاز Rapido SmartBox من “غروهي ” هو ببساطة عالمي: يجمع كل المزايا خلف الجدار

• هو أقل تكلفة ومجهوداً عند التركيب! فجهاز Rapido SmartBox الجديد من “غروهي” له ثلاثة منافذ ليوفّر خيارات أوسع من رشاشات الاستحمام ويقدّم ما كان يتطلّب تركيب وحدتين جداريتين للدفق.

• بفضل الحواجز المسبقة الاختيارية، يتيح فجهاز Rapido SmartBoxمن “غروهي” إمكانية التحكّم الكامل بإمدادات المياه بخطوات قليلة فقط.