أشاد معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، منوهاً بدور المملكة في دفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام.
جاء ذلك في تصريحات لمعاليه نشرتها وسائل الإعلام بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية باكستان الإسلامية.
وأضاف أن باكستان قيادة وشعباً ترحب بزيارة سمو ولي العهد، مؤكداً أن الزيارة ستكون بداية لتعاون فعّال وشامل بين البلدين، وستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.
وزير الخارجية الباكستاني يشيد بالدور الريادي للمملكة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي
أشاد معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، منوهاً بدور المملكة في دفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام.
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