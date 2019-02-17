حاكم إقليم البنجاب الباكستاني : زيارة سمو ولي العهد ستسهم في دعم الاقتصاد الباكستاني

رحب معالي حاكم إقليم البنجاب الباكستاني شودري محمد سرور، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، مؤكداً أنها ستسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الاستثمارات السعودية ستساعد باكستان في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن زيارة سموه ستساهم في دعم الاقتصاد الباكستاني لما تحمله من اتفاقيات ومذكرات تفاهم واستثمارات ضخمة ستكون الأكبر في تاريخ باكستان، والتي تشمل بناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في ميناء جوادر الباكستاني والاستثمار في قطاع التعدين والطاقة المتجددة.

وأضاف أن زيارة سمو ولي العهد تعد مؤشراً إيجابياً على صعيد العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

وبيّن حاكم إقليم البنجاب أن اختيار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المملكة العربية السعودية لأول زيارة رسمية له يدل على اهتمام باكستان بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية وعلى المكانة التي تحظى بها المملكة لدى الشعب الباكستاني، الذي يكن الحب والاحترام للمملكة قيادة وشعباً.

وأشاد بالمواقف الأخوية التي وقفتها المملكة مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن باكستان تفتخر بعلاقاتها المتينة مع المملكة العربية السعودية.