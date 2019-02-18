رحب معالي وزير البترول في جمهورية باكستان الإسلامية غلام سرور خان، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى باكستان.
وقال في بيان صادر عنه إن زيارة سمو ولي العهد ستكون بمثابة قدوم فصل الربيع إلى باكستان.
وأضاف أن زيارة سمو ولي العهد ستأتي باستثمارات تاريخية إلى باكستان، وستقوم المملكة العربية السعودية بإنشاء مصفاة للنفط في باكستان، فضلاً عن الاستثمار بملايين الدولارات في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي العهد ستساهم في تعزيز وتطوير العلاقات العريقة القائمة بين المملكة وباكستان بشكل يعود بالفائدة المباشرة على الشعب الباكستاني.
وزير البترول الباكستاني : زيارة سمو ولي العهد ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات العريقة القائمة بين البلدين
رحب معالي وزير البترول في جمهورية باكستان الإسلامية غلام سرور خان، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى باكستان.
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