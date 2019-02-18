رحب وزراء وعلماء ومسؤولون باكستانيون بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى باكستان.
جاء ذلك في مؤتمر عقدته جمعية “مجلس علماء باكستان” في إسلام آباد مؤخراً بعنوان (مؤتمر العلاقات السعودية الباكستانية) للترحيب بزيارة سمو ولي العهد، وذلك تحت رعاية رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي.
وشارك في المؤتمر معالي وزير الشؤون الدينية الباكستانية نور الحق قادري، ورئيس الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، وعدد من العلماء وممثلين عن الأحزاب السياسية والجمعيات الإسلامية.
وقال المشاركون في المؤتمر إن العلاقة بين باكستان والمملكة العربية السعودية تعد علاقة عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على قيم دينية وقواسم ثقافية مشتركة، مشيرين إلى أن المملكة وقفت دائماً مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.
وأكدوا أن باكستان حكومة وشعباً ترحب بزيارة سمو ولي العهد التي ستساهم في دعم باكستان، وتعد دليلاً على وقوف المملكة إلى جانب باكستان.
وأشادوا بشخصية سمو ولي العهد وأعمال سموه الواضحة في دعم الدول العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمصالحة الأفغانية والوقوف مع الشعب اليمني لاستعادة الشرعية في اليمن.
وزراء وعلماء ومسؤولون باكستانيون يرحبون بزيارة سمو ولي العهد
رحب وزراء وعلماء ومسؤولون باكستانيون بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى باكستان.
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