فعاليات الجناح السعودي في معرض «آيدكس» 2019 تنطلق بتوقيع اتفاقيتين

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمت أمس الأحد مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الدفاع الدولي “آيدكس” 2019 في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري “نافدكس” 2019 في دورته الخامسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهد الجناح السعودي في المعرض زيارة كل من معالي مساعد وزير الدفاع السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين بياري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني السعودية الفريق محمد بن خالد الناهض، وعدد من الشخصيات الرسمية السعودية. وتجول الزوار في الجناح السعودي الذي يضم أكثر من ثلاثة عشر مؤسسة وشركة محلية؛ وهي الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الإسناد للتجهيزات العسكرية، وشركة إيراف الصناعية المحدودة، والشركة السعودية للصناعات الجلدية، والشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية، وشركة الإنذار والدفاع للصناعات الإلكترونية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، ومصنع البندرية أوتو، ومصنع سلايل.

كما شهد الجناح السعودي في المعرض في يومه الأول توقيع مذكرة اتفاق بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ومجموعة نافال الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري، ويتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء شركة سعودية في مجال الصناعات البحرية.

وتحدد الاتفاقية إطار العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك، من أجل تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي.

وستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وستدعم كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة؛ بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة.

كما تم توقيع مذكرة تعاون بين شركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة “تاليس” Thales تمكن بموجبها الإلكترونيات المتقدمة من تصنيع وإصلاح الكاميرات الليلية والحرارية الخاصة بشركة “تاليس”، والتي من شأنها رفع الجاهزية العسكرية للقوات المسلحة السعودية.