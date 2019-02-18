نفى وزير الإعلام تركي الشبانة في تغريدة له اليوم على تويتر الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، وبين الوزير أن هذه أخبار عارية عن الصحة تماما.
وأضح أن الحقيقة هي أن النادي عقد اجتماعاً مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة.
وزير الإعلام عبر تويتر ينفي الأخبار المتداولة حول رغبة ولي العهد بشراء نادي مانشستر يونايتد
نفى وزير الإعلام تركي الشبانة في تغريدة له اليوم على تويتر الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، وبين الوزير أن هذه أخبار عارية عن الصحة تماما.
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