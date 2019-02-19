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#قبائل_حجور_تكسر_الحوثي
#ولي_العهد_في_باكستان
#الحوثي_يستغل_قضية_فلسطين
فيديو | قوات التحالف تستهدف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران
استعرض وقفات المملكة مع «إسلام أباد» وقوة العلاقات مستشرفاً المستقبل وآفاقه…
مظاهر احتفالية في باكستان لاستقبال سمو ولي العهد
رئيس مجلس علماء باكستان: دول العالم تعلم دور السعودية وباكستان الريادي لتحقيق…
رئيس جمعية أهل الحديث : الشعب الباكستاني يرحب بسمو ولي العهد في بلده الثاني باكستان
حاكم إقليم البنجاب الباكستاني : زيارة سمو ولي العهد ستسهم في دعم الاقتصاد الباكستاني
سفارة المملكة لدى باكستان تقيم معرضاً لإبراز العلاقات السعودية الباكستانية
رئيس الوزراء الباكستاني : زيارة سمو ولي العهد تدل على قوة العلاقات بين البلدين…
العلاقات السعودية الباكستانية .. تفاهم مشترك ونمو متواصل
وزير الإعلام الباكستاني يؤكد رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع المملكة إلى شراكة…
وزير البترول الباكستاني : زيارة سمو ولي العهد ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات…
وزير المالية الباكستاني يرحب بزيارة سمو ولي العهد
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من وارسو إلى ميونيخ يا قلبي لا تحزن
وزارة الداخلية تستنكر الحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك…
استعرض وقفات المملكة مع «إسلام أباد» وقوة العلاقات مستشرفاً…
مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم ينجح في استئصال ورم كبير بالدماغ…
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