لاعب كرة السلة السعودي الشهير عبدالله فلاته يستعيد صحته في مستشفى آستر سند

استعاد لاعب كرة السلة السعودي الشهير عبدالله فلاته صحته وتعافى تماماً بعد أن عانى من كسر في عظام الوجنتين خلال آخر مباراة لعبها، حيث تطلب الأمر جراحة عاجلة في عظام الوجه قام الدكتور محمد سلمان باشا بإجرائها بنجاح في مستشفى آستر سند.

الجدير بالذكر ان الدكتور محمد سلمان باشا طبيب متخصص في جراحة الوجه والفكين ويتمتع بأكثر من 8 سنوات من الخبرة في جراحة الفم والوجه والفكين. وسوف يستخدم الدكتور باشا علاج الأكسجين المتطور عالي الضغط بعد العملية الجراحية لتسريع نتائج الشفاء والتئام جروح العملية تماماً في وحدة العلاج بالأكسجين داخل مستشفى آستر سند.

تجدر الإشارة إلى أن العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) هو علاج طبي متقدم للغاية يعزز عملية الشفاء الطبيعية للجسم عن طريق استنشاق الأكسجين بنسبة 100% في غرفة الأكسجين. حيث يتم زيادة ضغط الهواء والتحكم به ليزداد الضغط إلى ثلاثة أضعاف الضغط الجوي العادي. في ظل هذه الظروف، يمكن للرئتين أن تحصل على المزيد من الأوكسجين أكثر مما يمكن لها أن تحصل عليه في ضغط الهواء العادي، ثم يقوم الدم بحمل هذا الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم مما يساعد على محاربة البكتيريا وتحفيز عملية الشفاء.

وتعليقاً على نجاح العملية، صرح الدكتور باشا قائلاَ: “لقد كانت حالة حرجة حيث كان هدفنا الرئيسي هو التخفيف من آلام فلاته ومساعدته على التعافي بأفضل طريقة ممكنة. لقد سار كل شيء على ما يرام بفضل الفريق الطبي ذو الخبرة العالية وكما هو مخطط له، وأنا سعيد برؤية فلاته يعود إلى أرض الملعب من جديد” .

من جانبه، قال الدكتور عاصف غاني، المدير التنفيذي لمستشفى آستر سند: “نحن في آستر سند نركز دائمًا على توفير أفضل علاج ممكن للمرضى وبأقصى قدر من الرعاية، وإنه لمن دواعي سروري أننا تمكنا من مساعدة فلاته على التعافي الكامل في ظل وجود أفضل الخبراء الطبيين وموظفي التمريض”.

تعد مستشفى آستر سند للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة أستر “دي أم” للرعاية الصحية، إحدى أكبر المنشآت الطبية المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بالتأهيل الطبي في منطقة الشرق الأوسط، وتوفّر مستشفى سند جميع الخدمات المتطورة بالتأهيل الطبي، والجراحة باستخدام أحدث ما وصل إليه الطب من أجهزة ومعدات طبية متطورة سواء للأطفال أو البالغين، وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٢٥٠ سريراً، وبإشراف طاقم طبي من ذوي الخبرة العالية.