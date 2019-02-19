رد سي مول يحتضن فعاليات تثقيفية

احتضن مركز رد سي مول مجموعة من فعاليات المسؤولية الاجتماعية والتواصل الجماهيري، إيماناً من إدارته بتثقيف المجتمع حول مواضيع متعددة تفيدهم بأسلوب حياتهم بشكل عام. وكانت أبرز هذه الفعاليات “حملة توعوية عن تلوث البحر” و”حملة توعوية عن سرطان عنق الرحم” وحملة “كيف تحافظ على ابتسامتك” بالإضافة الى فعاليات أخرى. وتعتبر إدارة المركز أن المسؤولية الاجتماعية هي نظرية أخلاقية يجب تطبيقها في أي مكان وفي أي وقت وبأن أي كيان سواء كان شركة أو منظمة أو فرد، يقع على عاتقه العمل لتطوير المجتمع.

ويقول المهندس الريان قدوري، المدير العام لمركز رد سي مول: “إننا نؤمن ونرى أن المسؤولية الاجتماعية هي أمر يجب على كل الشركات أو الأفراد القيام به للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنظام الاجتماعي والبيئي. وكل من له القدرة بالمساهمة في شؤون المسؤولية الاجتماعية والتواصل الجماهيري، له دور يجب أن يقوم به. ونحن وعلى مدار العام، نحتضن كافة الأفكار الخلاقة، التي من شئنها المساهمة في توصيل رسالة سامية الى المجتمع، تستطيع أن تحقق إفادة في مكان ما.”

وكما يقوم المركز باحتضان الفعاليات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والتواصل الجماهيري، للتطوير والتثقيف الاجتماعي، لديه أيضاً قائمة بالفعاليات التسويقية من شئنها مشاركة الزوار والجمهور بشكل عام، بالنشاطات الترفيهية. ويسعى المركز على الدوام الى إدارة الفعاليات والاتصالات التسويقية والتخطيط والتفكير الاستراتيجي للريادة في تنفيذ الأفكار الإبداعية.

واختتم المهندس قدوري:” نستثمر الوقت والمال والجهد لتحقيق أهدافنا من خلال هذه الفعاليات وتقديم ما هو أفضل لكافة زوارنا وتحقيق النجاحات. واستضافة الفعاليات أو حتى إقامتها، هو أحد أقوى الأدوات لزيادة التفاعل وتنمية مجتمعنا. لذا فان رد سي مول وعلى مدار العام، يقدم فعاليات مختلفة تستهدف مواضيع متعددة وتناقيش أساليب الحياة الجديدة بالإضافة الى الكثير من الحملات الترويجية والتسويقية، وكل ذلك بهدف إرضاء الزوار لا بل تخطي توقعاتهم من زيارة المركز”.