إل جي تقود الطريق نحو تلفزيون المستقبل بطرح أول تلفزيون OLED قابل للطي

قامت إل جي الكترونيكس بتحديد معالم الجيل القادم من أجهزة التلفزيون خلال فعاليات معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES 2019) وذلك بكشف النقاب عن أول تلفزيون OLED قابل للطيّ في العالم. ويعيد جهاز SIGNATURE OLED TV R (طراز 65R9) تعريف أجهزة التلفزيون بفضل عامل الشكل المتغير الذي لم يصبح ممكناً إلا بفضل تقنية OLED الصناعية الرائدة الخاصة بالشركة. وبالكشف عن هذا الجهاز، استعرضت إل جي براعتها الهندسية، إذ يتميز هذا الجهاز المذهل بتقديم صورة وجودة صوت لا تضاهى، كل ذلك في شكل يمنح مشاهدي التلفزيون المنزلي إمكانيات لا نهائية في تصميم مساحة العرض المثالية.

منذ بداية العصر الحديث، بدأت أحجام شاشات التليفزيون تكبر بشكل مستمرّ مع تحسن مستوى الدقة وزيادة الطلب من المستهلكين للحصول على تجربة مشاهدة غامرة بشكل أكبر. وقد تحقّقت هذه المعادلة في شكل مستطيل أسود كبير يغمر الغرفة في حال عدم استعماله. ولم تكن حتى أكثر أجهزة التلفزيون تقدماً على مستوى العرض قادرة على تقديم التباين أو اللون الأسود العميق الذي يطالب به المستهلكون. وفي سعيهم لجعل أجهزة التلفزيون الكبيرة أقل بروزاً، تسابقت الشركات المصنعة لابتكار شاشات أدق، مع التركيز على تصميمات تكون بسيطة قدر الإمكان.

ومع طرحها لجهاز SIGNATURE OLED TV في العام الماضي، تخلّت إل جي عن المفهوم التقليدي للتلفزيون، من خلال التركيز على بساطة الشاشة. وبإطلاقها لتلفزيونات “ورق الحائط”، أثبتت إل جي أن بإمكان أجهزة التلفزيون أن تقدم الأداء، والبراعة والجمال في نفس الوقت. فقد ابتكرت تلفزيوناً بشاشة عرض قادرة على الظهور والاختفاء بطريقة سحرية، وهو ابتكار جديد يتحدى المنطق في ظاهره. ويرمز الحرف “R” في SIGNATURE OLED TV R الجديد من إل جي إلى الثورة الإبداعية في مجال الترفيه المنزلي وإعادة تعريف المساحات الفارغة من خلال قدرته على رفع الشاشة وطيّها بلمسة زر بسيطة.

لقد جاء تلفزيونOLED القابل للطيّ ليغير قواعد اللعبة، وذلك من خلال تخليص المستخدمين من قيود الجدران ومنحهم حرية اختيار وترتيب مساحتهم الشخصية التي لم تعد بحاجة إلى حجزها طيلة الوقت وتخصيصها لمشاهدة التلفزيون. وبفضل قدرته SIGNATURE OLED TV R على التحوّل الذاتي لتقديم ثلاثة خيارات عرض مختلفة وهي – “العرض الكامل” Full View و “العرض الخطي” Line View و “العرض الصفري” Zero View، أصبح بإمكان العملاء استخدام التلفزيون بطرق كانت مستحيلة قبل تطوير تقنية أوليد OLED.

تتميز خاصية العرض الكامل Full View بتقديم تجربة مشاهدة على شاشة كبيرة تكشف مدى التباين والعمق والواقعية التي أصبحت مرادفة لجميع أجهزة تلفزيون إل جي. إنّ الصورة والصوت الاستثنائييّن القائمين على الذكاء الاصطناعي والمدعومين بالجيل الثاني من معالج المعلومات ألفا 9 الذكيّ ALPHA 9 GEN 2 من إل جي وخوارزمية التعلم العميق يضعان هذا التلفزيون المبهر في فئة خاصة به. ويمكن للمستخدمين الاعتماد على أصواتهم العادية لإنجاز مختلف احتياجاتهم وذلك من خلال مساعد أمازون الذكي Amazone Alexa، وهي إضافة جديدة إلى مجموعة تلفزيونات إل جي المزوّدة بالذكاء الاصطناعي في عام 2019 ، هذا بالإضافة إلى دعم خدمتي AirPlay 2 و HomeKit. فمن خلال دعم AirPlay 2، يمكن للمستخدمين تشغيل مقاطع الفيديو بسهولة من iTunes وغيرها من تطبيقات الفيديو والموسيقى والصور مباشرة من أجهزة Apple الخاصة بهم إلى تلفزيون SIGNATURE OLED TV R. ومع دعم خدمة Apple HomeKit، سيتمكن العملاء من التحكم في تلفزيون إل جي الخاص بهم باستخدام التطبيق المنزلي أو عن طريق مساعد أبل الذكيّ سيري Siri.

أما خيار العرض الخطي Line View ، فيسمح بالطيّ الجزئيّ لجهاز SIGNATURE OLED TV R مما يتيح للمستخدم القيام بمهام محددة لا تتطلب استخدام شاشة التلفزيون الكاملة. ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الطريقة من العرض الاختيار بين ميزات مثل الساعة، والإطار، والأجواء، والموسيقى والصفحة الرئيسية للوحة التحكم. وبوسعهم اختيار وضع الساعة للتحقق من الوقت والطقس في لمحة، أو وضع الإطار للاستمتاع بصور العائلة التي يتم تلقّيها من الهاتف الذكي أو اختيار وضع الأجواء لخلق جو أكثر استرخاءً.

وعندما تكون الشاشة مطويّة في وضع Zero View، فإن كامل الشاشة SIGNATURE OLED TV R ذات الـ 65 بوصة تكون مخفية عن الأنظار ومطويّة داخل القاعدة. وحتى عند اختيار وضعية العرض هذه سيكون بإمكان المستخدمين الاستمتاع بالموسيقى وغيرها من المحتوى الصوتي المنبثق من نظام الصوت Dolby Atmos بقوة 100 واط ذي الـ4.2 قناة، والذي يعمل بنظام صوتي أمامي. ويتجلّى هذا الصنف المتميّز من أجهزة التلفزيون في الوحدة بأكملها، من غلاف الألومنيوم المصقول إلى غطاء مكبر الصوت المصنوع من الصوف الذي صممه Kvadrat من الدنمارك.