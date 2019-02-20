احتفاء بزيارة سمو ولي العهد .. نيودلهي تزدان بصور سموه وأعلام المملكة مرحبة بضيفها

تزينت شوارع وطرق وميادين العاصمة الهندية نيودلهي ،بصور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ وأعلام المملكة ترفرف إلى جانب علم الهند ترحيباً بسموه خلال زيارته التاريخية لجمهورية الهند الصديقة.

ورسمت هذه الصور والأعلام الخفاقة لوحة للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطلع القيادتين لمرحلة جديدة من التعاون تخدم مصالحهما المشتركة والذهاب إلى آفاق أوسع وأرحب ترضي شعبي البلدين.

وعكست مظاهر الاحتفاء والترحيب بزيارة سمو ولي العهد لجمهورية الهند , قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية ومدى الأهمية التي ستضيفها هذه الزيارة في ترسيخ العلاقة بين البلدين نظراً لدورهما الريادي في المنطقة والعالم , وتركيز كل منهما على التحديث الاقتصادي وتنفيذ خطط واستراتيجيات كبرى للتنمية الاقتصادية السريعة.