فيديو | لحظة استقبال رئيس الوزراء الهندي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر القصر الرئاسي في نيودلهي

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https://www.youtube.com/watch?v=LutU9xB2yGoYouTube Preview Image

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