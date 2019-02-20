فيديو | سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين السعودية والهند

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شافي الوسعان  شافي الوسعان

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