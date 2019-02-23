رقم قياسي من الابتكارات تقدّمها «غروهي» خلال معرض «آي أس إتش» العلامة التجارية العالمية تحدّد مستقبل المياه

• 11 آذار 2019 موعد افتتاح معرض “آي أس إتش” في فرانكفورت أم ماين في ألمانيا حيث سيقدّم أكثر من 2400 عارض دولي أحدث ابتكارات في قطاع الحمّامات والمطابخ وغيرها.

• للمرة الأولى ترسّخ “غروهي” مكانتها كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال توفير الحلول المتكاملة للحمامات والتجهيزات الصحّية للمطابخ والإدارة الذكية للمياه

• من خلال المفهوم المبتكر الجديد لجناح “غروهي”، تضع الشركة المستخدم النهائي في صلب اهتماماتها بشكل واضح ضمن ثلاث مناطق تحمل كل منها شعاراً تمثل مختلف حلولها ومفاهيمها التصميمية

ستعرض “غروهي”، العلامة التجارية العالمية الرائدة في قطاع توفير الحلول المتكاملة للحمامات والتجهيزات الصحّية للمطابخ، عدداً قياسياً من ابتكاراتها خلال معرض “آي أس إتش”، المعرض التجاري الرائد عالمياً للاستخدام المسؤول للمياه والطاقة في المباني الذي يقام بين 11 و15 آذار 2019. للمرة الأولى، سترسّخ “غروهي” مكانتها كعلامة تجارية عالمية رائدة في مجال توفير الحلول المتكاملة للحمامات والتجهيزات الصحّية للمطابخ والإدارة الذكية للمياه من مصدر واحد. وبذلك، ترفع العلامة التجارية شعار “ماء. ذكاء. متعة.” إلى مستوى جديد. وإضافة لإطلاق منتجات جديدة، يصبح عنصر المياه المحور الجديد للابتكار. وسيلقي الرئيس التنفيذي لشركة “غروهي” مايكل روتركوس، كلمة في بداية المعرض لتسليط الضوء على رؤيته حول كيفية قيام “غروهي” بتحديد مستقبل المياه؛ إضافة لمحاور أخر ومنها رقمنة الموارد الثمينة أو الإدارة الذكية للمياه.

“غروهي” وراء التحوّل الرقمي في قطاع التجهيزات الصحّية

تطوّرت “غروهي” في العام الماضي، من مجرد من شركة منتجة للتجهيزات الصحّية إلى السبب وراء التحوّل الرقمي في قطاع التجهيزات الصحّية حين طرحت منتجات إنترنت الأشياء (IoT) الخاصة بها. ووصل نظام الأمن المائي الذكي Sense Guard من “غروهي” إلى عالم المنازل الذكية، ورسّخ للعلامة التجارية مكانة بين أفضل مئة شركة في قطاع التأمين الرقمي . فالرقمنة باتت تؤثر على مجالات جديدة من حياتنا. وسيكون التحوّل من حقبة المنزل الذكي إلى حقبة المنزل الموصول بطريقة ذكية محور نقاش خلال جلسة تحكيم سيشارك فيها كبار القيّمين على هذا القطاع دعت إليها لجنة “آي أس إتش” مساء الأربعاء خلال “قمة الحياة الذكي”، ستتطرّق خلالها “غروهي” بالتعاون مع الشركات الألمانية Miele وViessmann أمام الجمهور، إلى كيفية دعم منزلك لحياتك بطرق مختلفة وذكية.

مجموعات السيراميك الجديدة بمروحة واسعة من الألوان والمواد

مع ازدياد أهمية الحمام ليتحوّل إلى منطقة للمعيشة، باتت الحاجة ملحّة أكثر فأكثر إلى تصميم يتناسب مع المفاهيم الفردية. وسيتيح جناح “غروهي” في منتدى “ميسي فرانكفورت” فرصة استلهام منتجعهم الشخصي المنزلي. فمجموعات السيراميك بخطوط تصميمها المبسّطة المتطابقة مع منتجات الحمام من “غروهي” شكلاً ووظيفة، إضافة لتشكيلة “غروهي كوكولرز” – وهي مجموعة من الصنابير والأكسسوارات المتوفّرة بعشرة ألوان ولمسات مختلفة تتيح أقصى قدر من الحرية الإبداعية لإضفاء طابع شخصي على المطبخ والحمام.

جهاز Rapido SmartBox من “غروهي”- ببساطة عالمي

حتى وراء الجدار، يمكن لـشركة “غروهي” أن تقدّم ابتكارات تضفي قيمة عالية لخبراء التركيب والمستخدمين النهائيين على حد سواء. فجهاز Rapido SmartBox الجديد من “غروهي” يمنح خبراء التركيب والمهندسين المعماريين والمخطّطين عدداً لامتناهياً من الحلول بمجرد استخدام وحدة الدفق الجدارية. ويمكن استخدام الجهاز على كل تشكيلات التجميع النهائية من “غروهي” بغض النظر عمّا إذا كان خلاطًا بذراع مفردة أو جهازاً لتنظيم الحرارة أو جهاز SmartControl. ويتميّز جهاز Rapido SmartBox من “غروهي” بثلاث رشّاشات استحمام لتجربة شخصية مثالية وغنية بالخيارات، وسهولة التثبيت بفضل مداخل المياه الساخنة والباردة التي ترتبط من الأسفل، وخيارات ضبط اللاحقة التي يصل مدى دورانها إلى ست درجات، وحد أدنى لعمق التركيب هو 75 ملمتراً فقط إضافة لفوائد أخرى يمكن للزوار تجربتها مباشرة في جناح “غروهي” أو في شاحنة “غروهي” التجريبية الضخمة.

غروهي هي إحدى العلامات التجارية الأنجح في أنظمة المطبخ

لأن “غروهي” تعتبر اليوم إحدى العلامات التجارية الأكثر نجاحاً في أنظمة المطابخ وتجمع تحت سقف واحد المزيج المثالي من تجهيزات المطابخ، وأنظمة المياه والمغاسل، أدركت قلب المنزل- ألا وهو المطبخ. فالنظام المائي “غروهي بلو” يوفّر المياه المفلترة الباردة التي تأتي بثلاث خيارات: الفوارة، نصف الفوارة، والعادية بينما يقوم نظام “غروهي ريد” بتوفير الماء الساخن المغلي مباشرة من الصنبور. وستشق تقنية SmartControl، التي تم إطلاقها بنجاح في ميدان الحمامات، طريقها إلى المطبخ.

غروهي توزّع الإلهام في جناحها الجديد

يمكن زيارة جناح “غروهي” في منتدى “ميسي فرانكفورت”. فشركة “غروهي” ستعرض مجموعة كبيرة من الحلول الذكية والمستدامة ضمن خيارات التصميم الفردية للحمام والمطبخ من خلال ثلاث مناطق تحمل كل منها شعاراً معيناً يتمحور حول المستخدم. وسيتمكن الزوار من تجربة منتجات “غروهي” وابتكاراتها في مختلف أنحاء مبنى منتدى “ميسي فرانكفورت” الزجاجي الإهليلجي، بشكل تفاعلي مباشر من خلال مختلف منصات الوسائط المتعددة.

غروهي هي إحدى العلامات التجارية الأنجح في أنظمة المطبخ

بصفة غروهي اليوم، إحدى العلامات التجارية الأكثر نجاحاً في أنظمة المطابخ حيث تجمع تحت سقف واحد المزيج المثالي من تجهيزات المطابخ، وأنظمة المياه والمغاسل أدركت قلب المنزل الا وهو المطبخ. فالنظام المائي “غروهي بلو” يوفر المياه المفلترة الباردة التي تأتي بثلاث خيارات: الفوارة، نصف الفوارة والعادية بينما يقوم نظام “غروهي ريد” بتوفير الماء الساخن المغلي مباشرة من الصنبور. وستشق تقنية SmartControl، التي تم إطلاقها بنجاح في ميدان الحمامات، طريقها إلى المطبخ.

غروهي توزع الإلهام بجناحها الجديد

يمكن زيارة جناح “غروهي” في منتدى “ميسي فرانكفورت”. فشركة “غروهي” ستعرض مجموعة كبيرة من الحلول الذكية والمستدامة ضمن خيارات التصميم الفردية للحمام والمطبخ من خلال ثلاث مناطق كل منها تحمل شعاراً معيناً يتمحور حول المستخدم. وسيتمكن الزوار من تجربة منتجات”غروهي” وابتكاراتها على في مختلف أنحاء إلى مبنى منتدى “ميسي فرانكفورت” الزجاجي الإهليلجي، بشكل تفاعلي مباشر من خلال مختلف منصات الوسائط المتعددة.