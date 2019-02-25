تواصل القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “في استقرارنا .. نستثمر “، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمشاركة وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية قرابه 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
وتستهل فعاليات اليوم بعقد لقاءات ثنائية بين رؤساء الوفود العربية والأوروبية المشاركة في القمة يعقبها جلسة “حوار تفاعلي” مغلقة لمناقشة سبل التعامل مع التحديات الإقليمية، لتعقد بعدها الجلسة العامة الثانية بحضور رؤساء الوفود التي تتناول تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية، يليها جلسة ختامية ثم مؤتمر صحفي للإعلان عما تم الاتفاق عليه خلال القمة.
القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تواصل أعمال يومها الثاني
تواصل القمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “في استقرارنا .. نستثمر “، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمشاركة وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية قرابه 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
-
خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم…
-
سمو ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الصيني إثر مغادرته الصين
-
-
وزير الإعلام يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي المصريين
-
رئيس جمهورية الصين الشعبية يستقبل سمو ولي العهد ويعقدان اجتماعا استعرضا خلاله…
-
خادم الحرمين الشريفين يغادر جمهورية مصر العربية بعد أن رأس وفد المملكة في القمة…
-
إعلان شرم الشيخ العربي الأوروبي يؤكد على تعزيز التعاون الإقليمي للتعاطي مع التحديات…
-
خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية إثر مغادرته مصر
-
منسق فريق الخبراء بمجلس الأمن: الحوثيون تلاعبوا بمشاهد قيل إنها لغارة قتلت أطفالا
-
-
الأكثر تعليقاً
-
-
منتدى الاستثمار السعودي الصيني يُتوَّج بـ 35 اتفاقية و 4 تراخيص…
-
رقم قياسي من الابتكارات تقدّمها «غروهي» خلال معرض «آي أس إتش»…
-
خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية ويرأس وفد…
-
خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية…
الأكثر مشاركة في تويتر
-
-
منتدى الاستثمار السعودي الصيني يُتوَّج بـ 35 اتفاقية و 4 تراخيص…
-
رقم قياسي من الابتكارات تقدّمها «غروهي» خلال معرض «آي أس إتش»…
-
خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية ويرأس وفد…
-
خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية…
الأكثر مشاركة في فيسبوك
-
-
منتدى الاستثمار السعودي الصيني يُتوَّج بـ 35 اتفاقية و 4 تراخيص…
-
رقم قياسي من الابتكارات تقدّمها «غروهي» خلال معرض «آي أس إتش»…
-
خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى جمهورية مصر العربية ويرأس وفد…
-
خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية…
Profile