ويبر شاندويك تفوز بجائزة «أفضل وكالة علاقات عامة واستشارات للعام 2019» عن فئة الشركات الكبيرة من جمعية مستشاري العلاقات العامة (PRCA)

فازت وكالة “ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، الشركة الرائدة في مجال العلاقات العامة في المنطقة، بجائزة “أفضل وكالة علاقات عامة واستشارات للعام 2019″ عن فئة الشركات الكبيرة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جمعية مستشاري العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PRCA MENA).

وحصدت ويبر شاندويك خمس جوائز توزعت على شبكة مكاتبها الإقليمية في المنطقة، وكان أبرزها جائزة “أفضل حملة علاقات عامة: فئة الحملات الموجهة للمستهلكين”، في حين حصد المدير العام للوكالة في دولة الإمارات، غالب زيدان، على جائزة “أفضل قيادي في مجال العلاقات العامة”. كما نال أعضاء فريق عملها الآخرون جوائز تقديرية ضمن فئة الحملات الإعلامية المؤثرة: “تغيير قواعد اللعبة” وفئة “النجم الصاعد للعام” والتي حصدتها ندى البرشومي.

وتحتفي جمعية مستشاري العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأفضل حملات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وفرق العمل والأفراد المتميزين في قطاع العلاقات العامة في المنطقة. وتُمنح جائزة “أفضل أفضل وكالة علاقات عامة واستشارات للعام” عن فئة الشركات الكبيرة لوكالة العلاقات العامة التي تحقق أداءً قوياً ونتائج ملفتة، وتظهر التزاماً كبيراً تجاه تعزيز روح القيادة والابتكار وتطوير المواهب عبر شبكة مكاتبها.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز الجديد، قال زياد حاصباني، الرئيس التنفيذي لوكالة ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يمثل فوزنا بجائزة ’أفضل وكالة علاقات عامة واستشارات للعام2019 ‘ عن فئة الشركات الكبيرة من مؤسسة مرموقة في القطاع بحجم ومكانة ’جمعية جمعية مستشاري العلاقات العامة‘ شرفاً كبيراً لنا وإنجازاً مهماً نعتز به جميعاً، إذ يأتي تتويجاً لجهود فرق العمل في كافة مكاتبنا في المنطقة. كما نرى في هذا الفوز خير شهادة على تميّز فريق عملنا والتزامهم الراسخ بأداء واجباتهم على أكمل وجه. وإننا ندين بالفضل عن هذا الإنجاز لكل فرد منهم لما يكرسونه من جهود كبيرة كل يوم مفعمين بروح الإبداع والابتكار، بما يضمن لنا مواصلة تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم وفق أرقى المعايير”.

وأضاف حاصباني: “نفخر بنجاح جهودنا الجماعية في تعزيز مكانة وكالتنا والارتقاء بمعايير التميز والجودة في القطاع الذي نعمل فيه خلال فترة غير مسبوقة من التحول التكنولوجي. ويمثل هذا الإنجاز بداية رائعة في العام 2019 ودفعة معنوية لنا لمواصلة تركيزنا على دعم عملائنا من خلال برامج اتصال مبتكرة وملهمة تساعدهم على تحقيق أهداف أعمالهم وتعزيز سمعتهم في المنطقة. ونحن نتطلع إلى عام آخر مليء بالنجاحات والإنجازات من خلال العمل والتعاون الوثيق بين شركائنا من العملاء وموظفينا الموهوبين”.

وتابع حاصباني: “وبهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أهنئ غالب زيدان، المدير العام للوكالة في دولة الإمارات، على فوزه بجائزة ’أفضل قيادي في مجال العلاقات العامة‘ والتي نالها عن جدارة واستحقاق. ولا شك بأن هذه الجائزة المرموقة تشكل إضافة قيّمة تثري سجلّه الحافل بالتميز والإنجازات على مدى أعوامه التسعة الماضية مع ويبر شاندويك”.

وتعليقاً على فوزه بجائزة “أفضل قيادي في مجال العلاقات العامة”، قال غالب زيدان، المدير العام للوكالة في دولة الإمارات: “أنا سعيدٌ وفخورٌ جداً لفوزي بهذه الجائزة المهمة في مسيرتي المهنية والتي حصدتها بالتزامن مع احتفالي بمرور تسعة أعوام على انضمامي إلى ويبر شاندويك. وأهدي هذا الفوز إلى جميع أصدقائي وزملائي في مكاتب الشركة بدولة الإمارات وذك كعربون شكر وامتنان على ما قدموه لي من دعم ومساندة طوال مسيرتي مع الوكالة، كما أتوجه بالشكر لكافة أعضاء فريق عمل الوكالة وإدارتها العليا على ثقتهم بي وبقدرتي على تحقيق رؤيتهم الطموحة”.