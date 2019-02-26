أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، أن صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية له عدة أبعاد بما يمثله من فرصة للبنوك العالمية في المملكة من مشاريع تمويلية وسندات، مشيراً إلى أهمية انضمام المملكة مؤخراً للمؤشرات العالمية وما يمكن أن تقدمه هذه البنوك للاقتصاد المحلي.
وبين معاليه في تصريح صحفي اليوم بهذه المناسبة أن البنوك العالمية التي تعمل في كثير من الدول لها معايير قوية جداً للدخول في الأسواق، وتعمل بحثاً عميقاً على قدرة البلد من ناحية تشريعية ومن ناحية الفرص ومن ناحية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن قرار البنك بأن يكون له فرع في المملكة العربية السعودية يعكس جاذبية أسواقها.
ورحب معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه ببنك (ستاندرد تشارترد) في المملكة العربية السعودية متمنياً له التوفيق.
وزير الاقتصاد والتخطيط: الترخيص لبنك “ستاندرد تشارترد” له عدة أبعاد
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، أن صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية له عدة أبعاد بما يمثله من فرصة للبنوك العالمية في المملكة من مشاريع تمويلية وسندات، مشيراً إلى أهمية انضمام المملكة مؤخراً للمؤشرات العالمية وما يمكن أن تقدمه هذه البنوك للاقتصاد المحلي.
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