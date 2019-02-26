محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» يأتي تشجيعاً لتطوير القطاع المالي

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على الترخيص لأحد البنوك الأجنبية ـ بنك (ستاندرد تشارترد) ـ في وقت قياسي يأتي تشجيعاً لتطوير القطاع المالي، وضمن برنامج تطوير هذا القطاع الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

وأوضح معاليه في تصريح صحفي اليوم بهذه المناسبة، أن لدى المملكة العربية السعودية الآن 27 بنكاً، وهذا سيشكل إضافة لعدد البنوك التي تعمل في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة رخصت خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة فروع لبنوك أجنبية بالإضافة إلى أحد البنوك الجديدة وهو بنك الخليج الدولي.

وقال الدكتور الخليفي: “لدينا حالياً عدد من الطلبات عدا ما رخص له اليوم من مجلس الوزراء، وبإذن الله تأخذ مجراها”.

وبين معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه يتم النظر عادة لكل هذه الطلبات من النواحي الفنية ومن ناحية إضافتها للقطاع وإضافتها للاقتصاد المحلي، وقال: نتوقع بإذن الله أن بنك (ستاندرد تشارترد) بالإضافة إلى البنوك المحلية كلها تمثل إضافة للقطاع، وستكون إضافتها خدمة للعملاء والمزيد من التوظيف بإذن الله، كما أنها تأتي بتقنية وبأفكار جديدة للقطاع البنكي وهذا يدل على استمرار القطاع البنكي في الانفتاح ماضياً وحاضراً.