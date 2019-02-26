العجلان: موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بفتح فرع لبنك «ستاندرد تشارترد» تدل على قوة الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار الجاذبة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أن صدور موافقة مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – اليوم، بالموافقة على الترخيص بفتح فرع لبنك (ستاندرد تشارترد) في المملكة، تدل على قوة الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار الجاذبة، وأن البنوك الخارجية تنظر إلى السوق السعودي كسوق واعد يتضمن العديد من الفرص في القطاع المالي والتمويلي.

وأوضح العجلان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الترخيص الجديد يسهم في توسيع دائرة المنشآت المالية التي سيكون لها أثر إيجابي على متطلبات التمويل والخدمات البنكية لاسيما مع التوسع الذي تشهده المملكة في المشاريع التنموية النوعية العملاقة في نيوم والقدية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الخدمات البنكية والتمويلية التي تشهد في المملكة تقدماً كبيرًا.

وأضاف أن زيادة فتح فروع للمصارف الأجنبية في المملكة سيتيح مزيداً من خيارات التمويل للشركات ومنشآت القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز وتنشيط حركة الاقتصاد والتجارة، مبيناً أن قطاع الأعمال السعودي ينظر بارتياح لمثل هذا القرار كونه يطرح أمام القطاع الخاص مزيداً من الخيارات والمنافسة في مجالات التمويل، وأن السوق السعودي قادر على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية سواء في القطاع المصرفي أو القطاعات الأخرى.