فيديو | مؤتمر الاستجابة الإنسانية

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خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم…
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خادم الحرمين الشريفين يغادر جمهورية مصر العربية بعد أن رأس وفد المملكة في القمة…
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خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية مصر العربية إثر مغادرته مصر
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وزير الإعلام يلتقي رؤساء ومديري تحرير الصحف ووسائل الإعلام وكتاب الرأي المصريين
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إعلان شرم الشيخ العربي الأوروبي يؤكد على تعزيز التعاون الإقليمي للتعاطي مع التحديات…
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إعلان شرم الشيخ العربي الأوروبي يؤكد على تعزيز التعاون الإقليمي…
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