شهد مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم نجاح عملية تكميم معدة بالمنظار لمريض تجاوز وزنه 220 كجم وكتلة جسمه 68 ، حيث قام المريض بمراجعة مركز علاج السمنة بالمستشفى والمتخصص في تشخيص وعلاج مثل هذه الحالات المرضية . وبعد الاطلاع على تاريخه المرضي وفحصه السريري تبين أنه يعاني من سمنة مفرطة وزيادة في الوزن مما تسبب في إصابته بمشاكل صحية متعددة مثل اضطرابات في النوم وصعوبة في الحركة والتنفس بشكل طبيعي.

وقد تم تشكيل فريق طبي برئاسة الدكتور فراس الرواشدة استشاري جراحة السمنة والمناظير وضم استشاريو التخدير والتجميل وأخصائيو التغذية والعلاج الطبيعي والسلوكي لدراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية التي تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء في عملية قص المعدة .

وقال د. فراس أن الفريق الطبي رأى إجراء العملية بعد تعذر استفادة المريض من الخيارات التحفظية ، وقد تم تحضير المريض بشكل جيد لعملية قص المعدة بالمنظار والبدء في إجراء الجراحة دون الحاجة لدخوله للعناية المركزة ، حيث استغرقت العملية 40 دقيقة تم خلالها قص المعدة بشكل طولي بالمنظار لتصغير حجمها بنسبة 75% وبالتالي تفقد المريض شراهته المفرطة للأكل، ويشعر بالشبع بعد تناول كمية بسيطة جداً من الطعام .

وعن حالة المريض بعد العملية، أوضح د. فراس أن الجراحة تكللت بفضل الله بالنجاح واستقرت حالته وغادر المستشفى بعد عدة أيام ، بعد أن تم وضع برنامجاً علاجياً متكاملاً له من أجل الوصول للنتائج المرجوة بإذن الله ، وسيخضع لمتابعة مستمرة عند زياراته المتكررة للمستشفى لتقييم النتائج أولاً بأول ، كما هو متبع في مثل هذه النوعية من العمليات للاطمئنان على وضعه الصحي.

واختتم د. الرواشدة حديثه قائلاً بأن مستشفى د.سليمان الحبيب بالقصيم يواكب كل ما هو جديد في جراحات السمنة بما يعود بالنفع على المريض من تقليل مخاطر مثل هذه النوعية من العمليات وسرعة الشفاء وإلتئام الجروح والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بعد إجراء الجراحة .

الجدير بالذكر أن مركز علاج السمنة بالمستشفى يٌعد الوحيد المصرح به بمنطقة القصيم والحاصل على شهادة الاعتماد من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC. كما تمتلك المستشفى سجلاً حافلاً من الجوائز والاعترافات مثل شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI .