نجم شريكاً استراتيجياً لمؤتمر السلامة المرورية

ترعى شركة نجم لخدمات التأمين مؤتمر السلامة المرورية كشريك استراتيجي للمؤتمر، والمقرر إقاماته خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري في فندق الريتز كارلتون الرياض، والذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية.

وتأتي رعاية شركة نجم للمؤتمر تماشياً مع توجهات الشركة في تبنّي الفعاليات والأنشطة الداعمة للتوعية بالسلامة المرورية والتقيد بالأنظمة والمساهمة في خفض عدد الحوادث، إلى جانب ما توفره من فرص لتبادل الخبرات على الصعيدين المحلي والعالمي. هذا إلى جانب تأكيد الشركة على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، الرامي إلى تعزيز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الوطني عبر رفع كفاءة قطاعات الإنتاج والشركات الوطنية من خلال منظومة رقمية متطورة.

وقالت مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في نجم الأستاذة مها الشنيفي “إن اهتمام شركة نجم برعاية مؤتمر السلامة المرورية، لما يمثله من أهمية في تعميم ثقافة السلامة المرورية، والتركيز على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وتطبيقها بما ينسجم ومستهدفات رؤية 2030 في توفير أفضل السبل لقيادة آمنة بأقل نسبة حوادث، هذا إلى جانب ما سيناقشه المؤتمر من مواضيع تعكس أحدث التقنيات والأساليب المعتمدة في تحقيق السلامة المرورية “.

وسيناقش المؤتمر سلسلة من المحاور عبر نخبة من المتحدثين والمتخصصين من المملكة والخارج، ومن أبرز المحاور التي سيتم استعراضها التقنيات الحديثة في عمليات الضبط وإدارة الحركة المرورية الذكية، استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل المروري، دور التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية، تعزيز مفهوم السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية المرورية، نماذج وتجارب دولية في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.