وزير الطاقة يتفقد عدداً من الشركات الصناعية بالجبيل

تفقد معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية المهندس خالد الفالح أمس الأربعاء , عدداً من الشركات الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث زار الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وشركة ارامكو السعودية توتال للتكرير و البتروكيماويات “ساتروب” وشركة صدارة للكيميائيات.

واستمع معاليه يرافقه رئيس شركة ساتروب سليمان البابطين، إلى شرح عن شركة ساتروب ومشاريعها وإنجازاتها ومنتجاتها التي منها تصدير ٤٠٠ برميل نفط من الزيت العربي الثقيل وإنتاج الفحم البترولي، وإنتاج مادة البنزين والديزل ووقود الطائرات, إضافة إلى مواد تصديرية أخرى، وتجول داخل الشركة والتي تضم ٣٣ مصنعا والتعرف على آلية عملها.

بعد ذلك اطلع معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية يرافقه الرئيس التنفيذي لصدارة الدكتور فيصل بن محمد الفقير بمقرها على منتجات الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومشاريعها الاستثمارية التي تدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.