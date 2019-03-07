الفالح يقوم بزيارة تفقدية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات

قام معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بزيارة تفقدية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات يرافقه معالي نائب وزير الطاقة م. عبدالعزيز العبدالكريم ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبدالله بن ابراهيم السعدان وعدد من المسؤولين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعدد من رؤساء الشركات بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله لمقر الشركة المتقدمة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن مقبل القرعاوي واعضاء الادارة التنفيذية ومدراء الادارات وعدد من الموظفين.

واستمع وزير الطاقة والوفد المرافق لمعاليه الى شرح مفصل عن الشركة المتقدمة واعمالها والانجازات التي تحققت في الفترة الماضية ، والتقى معاليه خلال زيارته موظفي قسم التشغيل في غرفة التحكم المركزية الخاصة بمصانع الشركة واشاد معاليه بجهودهم كموظفيين سعوديين يديرون عمليات تشغيل المصانع السعودية وانهم مصدر فخر للوطن.

واشاد معالي الوزير بالمتقدمة كنموذج متقدم في الادارة والانتاجية التي استطاعت خلال مدة وجيزة تحقيقه عدد من الانجازات على مستوى كفاءة التشغيل والانتاجية والجودة.

وقدم معالي المهندس خالد الفالح شكره وتقديره لإدارة الشركة الموظفين على هذه الجهود.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة المهندس عبدالله القرعاوي باسمه وباسم رئيس واعضاء مجلس الادارة وجميع موظفي الشركة المتقدمة شكره وتقديره لمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على زيارته الكريمة للشركة المتقدمة التي كان لها بالغ الاثر في نفوس جميع موظفي الشركة والتي ستكون باذن الله محفزا لبذل جهود اكبر في سبيل خدمة اقتصاد الوطن وتحقيق انجازات اكبر سواء على مستوى كفاءة التشغيل والسلامة والجودة.