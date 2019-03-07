شركتا «زين السعودية» و«هواوي» توقعان اتفاقيتين لتطوير شبكة الجيل الخامس في المملكة

أوضحت «زين السعودية» أن استخدام تقنية السحاب لإطلاق خدمة البث المباشر سيجلب فوائد هائلة لعملاء الشركة

وقعت “زين السعودية”، اتفاقيتين جديدة مع شركة “هواوي” تستهدف تطوير حلول شبكة الجيل الخامس5G وأنظمة انترنت الأشياء والبث الحي في السوق السعودية، جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للاتصالات 2019 المنعقد في برشلونة ، حيث تضع هذه الاتفاقيات خارطة طريق لتطوير البنية التحتية المطلوبة لتقديم تطبيقات متطورة، مدعومة بالبنية التحتية المتميزة لشبكة زين السعودية، بهدف إثراء نمط حياة عملاء “زين” من خلال الوصول إلى اتصال أسرع للهاتف المحمول، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات “الذكية” والأكثر تطوراً.

وأوضحت “زين السعودية” أن استخدام تقنية السحاب لإطلاق خدمة البث المباشر سيجلب فوائد هائلة لعملاء الشركة، فيما ستتيح خدمة الفيديو للمشاهدين الوصول إلى محتوى OSN المدمج مسبقاً بالإضافة إلى خدمة التلفزيون حسب الطلب، والبث المباشر عبر شاشات متعددة وفي مواقع متعددة كما ستقدم الخدمة تجربة مستخدم متميزة بفضل التوصيات الفردية للمستخدمين عبر تحليل البيانات الضخمة، حيث تعتبر “زين السعودية” من بين أوائل المشغلين في العالم الذين يستخدمون حلول الفيديو السحابية من “هواوي” وهي الحلول التي أطلقتها “هواوي” في عام 2018 بهدف تحفيز تحويل توزيع قناة الفيديو من القمر الصناعي إلى بروتوكول الانترنت.

وتعليقاً على هذه الشراكة النوعية، قال المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية” : “نحن ملتزمون في زين بأن نكون دائماً عند مستوى رغبات وطموحات عملائنا، وتأتي هذه الاتفاقيات للمضي قدماً في مسيرتنا التطويرية، من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة والمبتكرة التي تقدمها شركة هواوي” .

من جهته، قال دينيس زهانغ الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي تيك” في المملكة العربية السعودية : “نحن سعداء بالشراكة مع زين وهي الشراكة التي أثمرت عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة المبتكرة ، وبالنظر إلى مكانتنا الريادية في تطوير أنظمة ال5G والبث الحي وانترنت الأشياء … ندرك تماماً حجم الفرص المميزة التي أتيحت لنا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي ونسعد بأن نكون جزءًا من هذا الاقتصاد الحيوي وأن نعمل جنباً إلى جنب مع زين السعودية الشركة الرائدة في السوق السعودية “.