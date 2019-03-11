أمير الرياض يشرف حفل آل معمر وآل عبيكان

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الحفل الذي أقامه عبدالرحمن بن فيصل بن معمر بالقاعة الرئيسية بفندق الرياض انتركونتينتال بمناسبة زواج حفيديه خالد بن بندر بن عبدالرحمن معمر على كريمة عبد الإله بن ناصر العبيكان وناصر بن بندر بن عبدالرحمن بن معمر على كريمة عبدالوهاب بن ناصر العبيكان. حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والمشائخ والمسؤلين وأقارب وأصدقاء الأسرتين.