الذكاء الاصطناعي من إل جي يسهل حياة السعوديات اللواتي يلتحقن بسوق العمل

لطالما ارتبط شهر مارس بالنساء، والقوة التي تتمتع بها النساء، والحقوق التي تطالب بها النساء. ففي الثامن من مارس كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي. وكرست بعض الدول الشهر بأكمله للنساء، محتفية بإنجازاتهن ودورهن في المجتمع، وداعية إلى تمكينهن.

وهنا في المملكة العربية السعودية، تلتزم الحكومة بزيادة معدل التوظيف بين السعوديات، ويكشف مسؤولون سعوديون أنه في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، سترتفع النسبة المئوية للنساء السعوديات العاملات من 22% إلى 30% في 2030، مما يعني دخول المزيد من النساء السعوديات إلى سوق العمل في العقد القادم.

ولكن، كيف يمكن لتلك النساء التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤولياتهن الأسرية؟ كيف يمكن لهن خلق التوازن المطلوب بين المنزل والعمل؟ أوليس من الصعب الذهاب إلى العمل وفي نفس الوقت القيام بالأنشطة الأسرية الاعتيادية وتأمين نوعية حياة جيدة في المنزل؟

إذا كان هذا الأمر صعباً في الماضي، فالتكنولوجيا الحديثة قد جعلت منه اليوم أمراً في غاية السهولة. فمع التكنولوجيات الجديدة، كالذكاء الاصطناعي والاتصال الذكي، لن تقلق النساء أثناء مغادرتهن إلى العمل بعد الآن حيال موعد قيامهن بأعمال المنزل أو كيفية القيام بها أو كيفية خلق لحظات تدوم للأبد مع أفراد الأسرة. فقد أصبح تنفيذ كل تلك المهام أكثر سهولة بفضل الأجهزة الذكية التي تخلق تجارب استثنائية.

تقدم إل جي إلكترونيكس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الثورية، مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الذكية، بما في ذلك أفضل أنواع الغسالات، والمجففات، والثلاجات، والأفران، وجلايات الصحون، والمكانس الكهربائية، وأجهزة تنقية الهواء. ومن خلال تكنولوجيا إل جي للذكاء الاصطناعي ThinQ، بإمكانك “التحدث” إلى هذه الآلات ومراقبة عملها عن بعد. على سبيل المثال، يمكنك التحقق من الوقت المتبقي لدورة الغسالة، وضبط حرارة مكيف الهواء، والتحقق من نضج العشاء في الفرن، كل ذلك عبر أوامر صوتية بسيطة. ويمكن لمالكي هذه الأجهزة الذكية إدارة منازلهم بأكملها دون الحاجة لتحريك أصبع!

ولأن الثلاجة هي واحدة من أهم الأجهزة الأساسية في المطبخ، فقد وضعت إل جي من خلال ثلاجتها InstaView الباب داخل الباب معياراً جديداً للثلاجات بفضل تقنيتها الحديثة وتصميمها المذهل وقدراتها المستدامة. وتحتوي ثلاجة إل جي InstaView على لوحة زجاجية شفافة، يمكن للمستخدم من خلالها رؤية ما في داخل الثلاجة عن طريق النقر المزدوج عليها دون الحاجة إلى فتح الباب وهدر الطاقة. ولا تمنع اللوحة المعتمة المبتكرة الهواء البارد من التسرب خارجاً فحسب، بل تساعد أيضاً في الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول. وتتمتع ثلاجة InstaView بسعة مذهلة، مما يوفر للمستهلك مساحة كبيرة لتخزين الطعام ويقلل عدد المرات التي يضطر فيها للذهاب إلى متجر البقالة. كما يمكن التحكم في الثلاجة باستخدام تطبيق SmartThinQ عبر جهازك الذكي، ويمكن إرسال الإشعارات والتحديثات إلى المستخدم عن بعد. ويمكنك أيضاً ضبط درجة حرارة الطعام لتجده ساخناً بالطريقة المثلى حال وصولك إلى المنزل. وبإمكانك كذلك استخدام التطبيق لتخصيص برنامج ثلاجتك لاستكمال نمط حياتك الشخصية ووضع تفضيلاتك بعين الاعتبار.

وكان وصول غسالة إل جي TWINWash إيذاناً ببداية حقبة جديدة في عالم تصميم الغسالات، ليصبح بعدها إنجاز المهام اليومية أكثر متعة وسهولة. وتتميز هذه الغسالة بسهولة الاستخدام وسرعة برمجتها، مع وجود ذاكرة مدمجة تحفظ الدورات الأكثر استخداماً حتى تتمكن من تشغيلها بأقل مجهود. وتم تصميم التكنولوجيا الذكية في غسالة TWINWash لتبسيط عملية التشغيل وتقديم كفاءة أعلى. ومع نظام المعايرة التلقائية، كل ما عليك فعله هو ملء الغسالة بمسحوق الغسيل مرة واحدة، وستقوم الغسالة تلقائياً باختيار الكمية المناسبة للحمل الحالي.

وتعتبر الغسالات المزودة بتقنية الواي فاي طريقة رائعة للقيام بالمهام المنزلية عن بعد، عن طريق ربط الغسالة بتطبيق مخصص للهواتف الذكية، يمكنك من خلاله تتبع استهلاك الطاقة، وإضافة المزيد من مسحوق الغسيل، وتشغيل الغسالة عندما تكون خارج المنزل.

وفيما يخص مجال الترفيه، يضع تلفزيون OLEDمن إل جي معايير جديدة لصناعة التلفزيون المستقبلية مع نوعية صوره غير المسبوقة التي يعيد من خلالها خلق التجربة السينمائية بالطريقة التي يستخدمها صانعو الأفلام لتقديم الأفضل في عالم الترفيه العائلي. ويحتوي تلفزيون OLED المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ على مساعد Google المدمج، الذي يتيح لك التحكم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة باستخدام صوتك فحسب.

وفي هذا السياق، قال إيدي جون، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس السعودية: ”يتيح تطبيقنا المخصص ThinQ تشغيل عدد من أجهزة إل جي عن بعد. بإمكانك تشغيل دورة الغسيل، وتسخين الفرن مسبقاً، وتجهيز برنامجك المفضل، لتكون جاهزة بمجرد دخولك المنزل عائدة من العمل. ويتمثل هدفنا في خلق تجربة حياة سلسة عبر مجموعة منتجاتنا المتنوعة لجعل حياة الإنسان أكثر رفاهية وإنتاجية”.

ومهدت تقنية الذكاء الاصطناعي ThinQ الطريق أمام العديد من التجارب الفريدة من نوعها. ومع مرور الوقت، تتعلم أجهزة إل جي المزيد عنك وتتكيف لتتناسب مع أسلوب حياتك كلما زاد تفاعلك معها. ولن تقلق بعد اليوم حيال وصولك إلى المنزل مبكراً لبدء التحضيرات، فكل ما عليك فعله هو المحافظة على كفاءة جهازك وتعزيز حياتك، مما يسهل عليك مهمة التركيز على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة إليك.

تُحدث إل جي ثورة كلية في مفهوم المطبخ المنزلي، بدءاً من الأفران الأنيقة والمواقد وأفران الميكرويف، وصولاً إلى شفاطات المداخن والجلايات والثلاجات، لتجد أمامك مجموعة واسعة من الأجهزة المصممة للاندماج بسهولة في منزلك.

تنظم الأجهزة الحديثة درجة الراحة والسلامة في الأجهزة ذات الاستخدام اليومي، مما يجعلنا نعتمد عليها بشكل أكبر. ويتميز هذا المستوى من التمكين بأهمية خاصة بالنسبة للنساء العاملات اليوم، حيث يمكن للسعوديات الذهاب إلى العمل مطمئنات بأن كل شيء في المنزل على أفضل ما يرام، وبأن كل شيء ما يزال تحت السيطرة حتى لو كن بعيدات جسدياً.

عيد سعيد لجميع النساء السعوديات بمناسبة يوم المرأة العالمي.