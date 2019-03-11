نجم تطلق هويتها الجديدة: التكامل بين الأتمتة والتوعية وخدمة العملاء

أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين هويتها الجديدة، والتي تعكس استراتيجيتها في تعزيز الأتمتة لمختلف خدماتها وتسهيل الحصول عليها من مختلف العملاء، وتكامل هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف، إلى جانب التأكيد على الموقع والدور المتقدم الذي تمثله في مجال المسؤولية الاجتماعية كشركة حريصة على المساهمة في نشر رسالة السلامة المرورية في مختلف المناطق.

وجرى إطلاق الهوية الجديدة خلال مؤتمر السلامة المرورية الذي عقد مؤخراً بحضور كلٍ من مدير عام إدارة المرور اللواء محمد البسامي والأستاذ عبدالله التويجري مدير عام الرقابة علي التأمين في مؤسسة النفد العربي السعودي والأستاذ هشام الشريف رئيس مجلس إدارة شركة نجم والدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، إلى جانب حشد من كبار الشخصيات والعاملين في قطاع التأمين من المملكة والعالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد بن حمد السليمان، إلى أن الهوية الجديدة للشركة تواكب مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، الرامي إلى تعزيز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الوطني عبر رفع كفاءة قطاعات الإنتاج والشركات الوطنية من خلال منظومة رقيمة متطورة. وأضاف: “امتداداً لنهجها المستمر في التطوير ومواكبة كل جديد في الخدمات التي توفرها، وبما يؤكد مكانتها كشركة رائدة في قطاع تأمين المركبات على مستوى المملكة والمنطقة، أطلقنا هوية جديدة تعكس استراتيجيتنا وأهدافنا المستقبلية، والتي يأتي في مقدمها زيادة ورفع مستوى الأتمتة، تعزيز الشفافية في مختلف تعاملاتنا مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب التأكيد على دورنا كشركة رائدة في المسؤولية الاجتماعية لا سيما المساهمة في نشر رسالة السلامة المرورية لقيادة أكثر أمناً على طرق المملكة”.

بدورها، أشارت مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في شركة نجم الأستاذة مها الشنيفي، إلى أن الشركة تؤكد عبر هويتها الجديدة حرصها على تحقيق التوازن بين توفير أفضل خدمة للعملاء من خلال الأتمتة التي تضمن اختصار الوقت والكلفة، وترسيخ دورها التوعوي عبر مواكبة أفضل الأساليب لنشر ثقافة القيادة الآمنة. وأكدت الشنيفي بالقول: “إن ما قمنا به حتى الآن يعد قاعدة متينة للهوية المؤسسية الجديدة، حيث استخدمنا أنظمة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تمكن المحقق من الوصول إلى موقع الحادث بسرعة قياسية، كما سهلنا لشركات التأمين التعاملات الإلكترونية عن طريق بوابة إلكترونية تتيح معظم الخدمات المتعلقة بحاملي وثائق التأمين”.

أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين هويتها الجديدة، والتي تعكس استراتيجيتها في تعزيز الأتمتة لمختلف خدماتها وتسهيل الحصول عليها من مختلف العملاء، وتكامل هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف، إلى جانب التأكيد على الموقع والدور المتقدم الذي تمثله في مجال المسؤولية الاجتماعية كشركة حريصة على المساهمة في نشر رسالة السلامة المرورية في مختلف المناطق.

وجرى إطلاق الهوية الجديدة خلال مؤتمر السلامة المرورية الذي عقد مؤخراً بحضور كلٍ من مدير عام إدارة المرور اللواء محمد البسامي والأستاذ عبدالله التويجري مدير عام الرقابة علي التأمين في مؤسسة النفد العربي السعودي والأستاذ هشام الشريف رئيس مجلس إدارة شركة نجم والدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، إلى جانب حشد من كبار الشخصيات والعاملين في قطاع التأمين من المملكة والعالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد بن حمد السليمان، إلى أن الهوية الجديدة للشركة تواكب مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، الرامي إلى تعزيز الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الاقتصاد الوطني عبر رفع كفاءة قطاعات الإنتاج والشركات الوطنية من خلال منظومة رقيمة متطورة. وأضاف: “امتداداً لنهجها المستمر في التطوير ومواكبة كل جديد في الخدمات التي توفرها، وبما يؤكد مكانتها كشركة رائدة في قطاع تأمين المركبات على مستوى المملكة والمنطقة، أطلقنا هوية جديدة تعكس استراتيجيتنا وأهدافنا المستقبلية، والتي يأتي في مقدمها زيادة ورفع مستوى الأتمتة، تعزيز الشفافية في مختلف تعاملاتنا مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب التأكيد على دورنا كشركة رائدة في المسؤولية الاجتماعية لا سيما المساهمة في نشر رسالة السلامة المرورية لقيادة أكثر أمناً على طرق المملكة”.

بدورها، أشارت مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في شركة نجم الأستاذة مها الشنيفي، إلى أن الشركة تؤكد عبر هويتها الجديدة حرصها على تحقيق التوازن بين توفير أفضل خدمة للعملاء من خلال الأتمتة التي تضمن اختصار الوقت والكلفة، وترسيخ دورها التوعوي عبر مواكبة أفضل الأساليب لنشر ثقافة القيادة الآمنة. وأكدت الشنيفي بالقول: “إن ما قمنا به حتى الآن يعد قاعدة متينة للهوية المؤسسية الجديدة، حيث استخدمنا أنظمة المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تمكن المحقق من الوصول إلى موقع الحادث بسرعة قياسية، كما سهلنا لشركات التأمين التعاملات الإلكترونية عن طريق بوابة إلكترونية تتيح معظم الخدمات المتعلقة بحاملي وثائق التأمين”.