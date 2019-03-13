«غروهي» تحدّد مستقبل المياه بإطلاقها عدد قياسي من الابتكارات خلال معرض «آي إس إتش»

● الطباعة ثلاثية الأبعاد على المعدن ستحدث ثورة في تجربة المياه في المنزل

● الحلول المتكاملة للحمامات والمطابخ تنسجم مع آخر صيحات الموضة وتتضمن مروحة واسعة من الألوان واللمسات النهائية، ولوحات أنظمة الدفق، والأكسسوارات

● من المنزل الذكي إلى المبنى الذكي: بناء نظام بيئي ذكي لأمن المياه وإدارتها

التغيير الذي نشهده اليوم هو أن المستهلكين يغيّرون تعريف مساحاتهم المعيشية ووجهة استخدامها. أما “غروهي” فقد لحظت خمس اتجاهات رائجة هي انتقال المستهلكين من حالة الاستهلاك السلبي إلى إصرارهم على التحكّم بالمساحات المعيشية فأصبحوا مبدعين يبحثون عن البساطة والحلول التي تتضمن منتجات ذكية. واليوم أكثر من أي وقت مضى يعتمد ابتكار المنتجات وتصميمها على فهم ينسجم مع هذه الاتجاهات حيث يميل المستهلكون إلى اختيار حلول متكاملة أكثر من الاعتماد على المنتجات الفردية. وقد سلّطت “غروهي” الضوء بوضوح على كيفية انعكاس هذه الاتجاهات في منتجاتها خلال عرضها للمستهلكين والزبائن خلال الحدث الرئيسي لانطلاق معرض “آي إس إتش” في فرنكفورت (ألمانيا). لقد فاجأت “غروهي” مستخدميها وروادها بعدد قياسي من الابتكارات فاقت الخمسمئة منتج جديد مع حلول تعيد صياغة مستقبل المياه بفعالية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد على المعدن ستحدث ثورة في تجربة المياه في المنزل

طوّرت “غروهي” تركيبة فريدة من الحبيبات لطابعاتها المعدنية ثلاثية الأبعاد المتوفرة في مصنعها في هيمر (ألمانيا). وحول الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة “غروهي آي جي” مايكل روتركوس: “يتخطى تصميم صنابير مجموعتيGROHE Atrio Icon 3D وGROHE Allure Brilliant Icon 3D، المعقول. فهي تحول ما لا يمكن تصوّره إلى ممكن. ما تروه اليوم هو مستقبل التصميم. أما بالنسبة للمستهلكين، فهذا مستقبل إبداعهم والحل الأمثل لتكييف المنتجات حسب ذوقهم. فنحن نرى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد على المعدن ستحدث ثورة في تجربة المياه في المنزل. إنه المزيج المثالي الذي يجمع متطلبات التخصيص إلى خبرة الإنتاج الصناعي”.

تغيير في المتطلّبات وتحوّل المستهلكين إلى مبدعين

مع اختفاء الحدود بين المناطق المعيشية تدريجياً، بات المطبخ جزءاً لا يتجزّأ من غرفة الجلوس، بينما يطلّ الحمام على غرفة النوم وبالتالي أصبح الإثنان مساحة للمعيشة أكثر مما هما مساحة وظيفية كما كانا في السابق. وعند تصميم مساحتهم الخاصة للمعيشة، يولي المستهلكون مزيداً من الاهتمام بأدق التفاصيل في الحمام والمطبخ أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي، تحوّلت التجهيزات الصحّية في المطبخ والحمام إلى أثاث للمنزل تتيح للمستخدمين التعبير عن أذواقهم الشخصية وخياراتهم الخاصة. ولأن “غروهي” هي أول شركة أوروبية رائدة في قطاع التجهيزات الصحّية تطوّر صنابير عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد على المعدن، فهي تكسر المبدأ القديم الذي كان يقضي بأن يلحق الشكل الوظيفة، لتجمع بين التقنية المتطورة والتصميم الرائع. بل هو تصريح واضح عن استعداد “غروهي” وقدرتها على تحديد مستقبل المياه من خلال مرافقتها للعملاء (الزبائن) والمستهلكين في رحلتهم الهادفة لاستحداث المساحات المعيشية التي يتمنّونها.

وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام 350 مشاركاً من الإعلاميين والزوار من حول العالم، قال روتركوس: “توقعات المستهلكين تتغير كثيراً”، مضيفاً: “تعمل “غروهي” على تحديد مستقبل المياه لجهة التصميم والابتكار، سواء عبر المنصات التناظرية أو الرقمية، من خلال منح عملائنا (زبائننا) ومستهلكينا السبل التي يحتاجونها لتسخير قوة المياه وجمالها- فتكون تجربة مصمّمة خصيصاً لهم أينما كانوا ليستمتعوا بالمياه”. وبينما تظهر مساحات معيشية جديدة في الحمام والمطبخ، غالباً ما يواجه المستهلكون العوائق خلال عملية الابتكار”.

“غروهي” تساعد المستهلكين في بحثهم عن البساطة- الإبتكار من دون عوائق

البحث عن البساطة على شكل حلول سهلة بديهية تقابله خطوط تصميم تميل للبساطة داخل المنازل. وقد رسّخت “غروهي” لنفسها مكانة رائدة كعلامة تجارية عالمية في مجال توفير الحلول المتكاملة للحمامات، مما يساعد المستهلكين ليصبحوا مبدعين بدل الاضطرار للتعامل مع العوائق. فمنتجات “غروهي” صممت لتجمع بين الجودة والألوان والمواد: من الصنابير إلى رشاشات الإستحمام، فمجموعات السيراميك، وصولاً إلى صنابير المطبخ والأحواض، والملحقات ولوحات أنظمة الدفق. ويؤكد روتركوس، على هذا الواقع بقوله: “ما من شركة أخرى تقدّم -ضمن مجموعة كاملة من المنتجات- الجودة والمتانة بهذا العدد من الألوان للتجهيزات المطلوبة في الحمام والمطبخ”، منوهاً إلى أن: “مجموعة السيراميك Essence التي أطلقتها غروهي وتتضمن أحواض الاستحمام هي خير دليل على الميل إلى التصميم المبسّط والبحث الدؤوب عن البساطة، وهي تعكس الجمال بأصفى حلة. ومن خصائص هذه المجموعة أشكالها العضوية البسيطة التي تعتمد على أساسيات التصميم. لكن البساطة التي تعتمدها “غروهي” تتجاوز التصميم لتشمل التعامل البديهي وسهولة تركيب المنتجات”.

أما جهاز Rapido SmartBox الجديد من “غروهي” فيوفّر للمهندسين المعماريين، والمخططين وخبراء التركيب عددًا لامتناهياً من الحلول بفضل تركيبه الخفي: لكفاءة قصوى أثناء التركيب ومرونة عند التخطيط، يمكن دمج التركيب الخفي مع نظام SmartControl ووأجهزة تنظيم الحرارة وخلاطات “غروهي” أحادية الذراع ، مما يوفّر حلاً شاملاً يلبي كل المتطلبات.

نظام بيئي ذكي لضمان أمن المياه وإدارتها

أطلقت “غروهي” منذ سنتين خلال معرض “آي إس إتش” أولى حلول “إنترنت الأشياء” وهي نظامي Sense وSense Guard. واليوم، تعتبر “غروهي” إحدى الشركات الرائدة في رقمنة التجهيزات الصحّية وتتجاوز اختصاصاتها حدود حلول التجهيزات الصحّية. فقد أعلنت “غروهي” خلال المؤتمر الرئيسي لـمعرض “آي إس إتش” في العام 2019، عن جيل جديد من أجهزة استشعار المياه Sense من “غروهي” وأطلقت نظام Sense Guard Pro من “غروهي”، وهو الأمثل للاستخدام في المنازل متعددة العائلات والمباني السكنية الشاهقة. ويتم تركيبه على أنابيب المياه الباردة والساخنة، ويتيح الأمن المائي ويوفر بيانات دقيقة حول استهلاك المياه مباشرة على الأجهزة المحمولة عبر تطبيق Sense من “غروهي”. كما يمنح فكرة شاملة عن استهلاك الطاقة والمياه، مما يتيح للمستخدمين فرصة التحكّم بها. كما باتت العلامة التجارية العالمية قادرة على المساهمة في تفادي الأضرار الناجمة عن تسرّب المياه بنسبة 90% في المجمعات السكنية بفضل الجمع بين نظامي Sense Guard Pro وSense Guard من “غروهي”. فنظام Sense ابتكر نموذجاً جديداً للأعمال قد يغيّر ديناميكية السوق بالنسبة لشركة “غروهي” ولخبراء التركيب والشركاء التجاريين الجدد مثل شركات التأمين وإدارة العقارات. وحول الموضوع، قال مايكل روتركوس: “نحن نبتكر منصة ذكية هي أكبر نظام بيئي للأمن المائي وإدارة المياه، مما سيتيح لشركائنا في مختلف أنحاء العالم، مثل شركات التأمين، تطبيق نماذج أعمال جديدة”.

أكبر عدد من الابتكارات التي أطلقتها “غروهي” خلال معرض “آي إس إتش” حتى الآن

في الحصيلة، قدمت “غروهي” عدداً قياسياً من الابتكارات وأكثر من خمسمئة منتج جديد تنسجم مع صيحات الموضة الخمس- وهي “مساحات المعيشة الجديدة”، “المستهلكون المبدعون”، “الباحثون عن البساطة- البحث عن البساطة”، “التحكّم”، و”الإدارة الذكية للحياة”. ويعتبر أكبر عدد من الابتكارات التي أطلقتها شركة “غروهي” حتى الآن- مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء والشركاء المحترفين والمهندسين المعماريين وخبراء التركيب والتأمين والمنازل الذكية. وختم مايكل روتركوس بالقول: “بما أن غروهي التزمت بشعار “الماء. الذكاء. المتعة”، نحن نعمل على ابتكار الحلول الذكية للمياه التي تجعل حياتنا أفضل. والأهم أننا نقوم بتحويل تجربة المياه عينها”.