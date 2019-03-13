نوبكو توقع 5 اتفاقيات مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية تدعم نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

الشبل: الاتفاقيات تعزز جهود الدولة لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي الحكومي

أقامت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 بقاعة الخزامي في الرياض، حفلها السنوي وذلك في إطار جهودها لتحقيق التواصل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية الشركة لتنظيم الشراء الموحد بما يسهم بتطوير الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءة الانفاق الحكومي.

وشرف الحفل بالحضور ممثلون لشركاء نوبكو الاستراتيجيين في عدد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية، كما شارك ممثل وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث شهد الحفل توقيع 5 اتفاقيات منها اتفاقيتين مع وزارة الصحة ونصت على تخصيص ميزانيات المشتريات الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة إلى شركة نوبكو، ونقل ملكية المخازن الطبية الرئيسية التابعة لوزارة الصحة إلى شركة نوبكو، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة مشروع نقل سلاسل الإمداد والتموين الطبي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع إلى شركة نوبكو، واتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وشركة نوبكو، واتفاقية أخرى مع مستشفى قوى الأمن لتطبيق منصة السوق الإلكتروني.

وخلال الحفل ألقى الأستاذ فهد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو كلمة رحب فيها بضيوف الحفل وممثلي الجهات المشاركة والإعلامين ومنسوبي الشركة وعبر عن سعادته بتوقيع الاتفاقيات مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، الأمر الذي يؤكد جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتمكين المشتريات الحكومية بما يدعم مستهدفات رؤية 2030. كما أشاد بتعاون الجهات ذات العلاقة لتفعيل الشراكات بما يخدم قطاع الرعاية الصحية ويسهم بدعم الأهداف التي تسعى نوبكو لتحقيقها.

واستعرض الأستاذ الشبل خلال الكلمة استراتيجية نوبكو لتطوير نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، لسد حاجة المرافق الصحية بأحدث المنتجات الطبية وبأسعار تنافسية وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة. وأشار الشبل لدور نوبكو كسلسلة إمداد ذات قيمة توفر أعلى مستويات الجودة والشفافية في إدارة وتموين الإمدادات الطبية للمنشآت الصحية، وتعمل مع شركائها على تقديم رعاية استثنائية للجميع وفق منهج جديد يستند على قوة التقنية المتكاملة والاتصال.

وأكد الشبل أن نوبكو تعمل ضمن منظومة صحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتمكين المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي وتنظيمه من خلال تأسيس نظام متطور لإدارة الشراء الموحد ساعد الجهات الصحية بتوفر حاجتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. حيث ساهمت نوبكو خلال العام الماضي فقط في توفير 7,919 بند طبي بمشاركة 47 جهة صحية حكومية كانت حصة المصانع الوطنية فيها 17,6%. مشيراً إلى أن نوبكو تستند على بنية تحتية بتقنيات حديثة تعزز التحول الرقمي وأتمتة وتطوير النظم لتحقيق كفاءة الأعمال والايفاء باحتياجاتها الحالية والمستقبلية. كما تعتمد نوبكو على كفاءات وطنية مؤهلة تدير كافة العمليات التشغيلية والإدارية وذلك بعد أن قفزت نسبة توطين الوظائف في الشركة من 70% في عام 2017 إلى 90% في العام 2018.

وبين الشبل حجم المشروعات والمبادرات التي تعمل نوبكو على أطلاقها خلال العام الحالي وتتمثل في إطلاق الدليل الموحد للبنود الطبية، ونظام إدارة العقود الذكية لتنظيم العلاقة بين الموردين والجهات الصحية، إضافة إلى خدمة وصفتي ومنصة السوق الإلكتروني.

من جانبه أشار الأستاذ سلطان المرشد مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في نوبكو لأهمية مثل هذه اللقاءات التي تسهم بترسيخ التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتفتح آفاق جديدة للتواصل مع المؤسسات الإعلامية مما يسهم بتعزيز قيمة نوبكو ضمن المشهد الإعلامي كشركة وطنية تعنى بتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة وتعمل وفق شراكات استراتيجية لتحفيز الصناعة الوطنية لتمكين المحتوى المحلي وتوظيف الكوادر الوطنية بما يدعم رؤية 2030 ويلبي تطلعات الدولة لتمكين المشتريات الحكومية وتشجيع الاستثمارات إضافية تحقق التنوع الاقتصادي المطلوب.

يذكر أن الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو” تأسست بهدف توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عن طريق نظام الشراء الموحد لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية، بالإضافة إلى عمليات النقل والتخزين بجودة وكفاءة عالية، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.