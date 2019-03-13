الريادة والابتكار في لقاء مفتوح الأسبوع القادم بمجلس سيدات الأعمال غرفة الشرقية

يعقد المجلس التنفيذي لسيدات أعمال غرفة الشرقية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يوم الاثنين 18 مارس2019م، لقاءً موسعًا حول الريادة والابتكار وأهميتهما لرائدات الأعمال، وذلك في مقر الغرفة الرئيس، الساعة السادسة مساءً.

ويهدف اللقاء، إلى توعية رائدات الأعمال بأهمية الابتكار وطرح الأفكار الإبداعية سواء فيما يتعلق بمشروعات جديدة تُعزّز وجودهن في السوق المحلي أو بطرح آليات وخطوات مُغايرة من شأنها تحسين أداء شركاتهن القائمة.

ويسلّط اللقاء، الضوء على مفهومي الريادة والابتكار وأهميتهما بالنسبة لرائدات الأعمال، وسُبل الوصول إليهما ودورهما في تحقيق الإنجازات للمرأة في مجال المال والأعمال.

وقالت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات أعمال الشرقية، مرام بنت سعيد الجشي، إن اللقاء يأتي ضمن أنشطة وبرامج المجلس للعام الجاري، وأنه يُناقش عددًا من المحاور والموضوعات التي تهم رائدات الأعمال في الفترة الراهنة، كبيئة الأعمال في المملكة ومدى ملائمتها للمرأة تحت مظلة رؤية2030م، وأهمية الابتكار والابداع في ريادة الاعمال، والدور الذي يمكن أن تقوم به القيادة الإبداعية في تحقيق مسيرة أعمال ناجحة، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن بتمويل المشروعات، ومتى تبدأ رائدة الأعمال في البحث عن التمويل؟.

وأشارت، إلى أن اللقاء سوف يتضمن عرضًا لتجارب مميزة لرائدات أعمال ابتكروا مشاريع وبرامج ريادية من خلال إدخال عناصر جديدة ومبتكرة في عالم المال والأعمال وعملّن على تطوير مشاريعهن وإيجاد الحلول الناجحة للتحديات المجتمعية.