ستاربكس السعودية ومؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» تطلقان الدورة الرابعة من برامج التدريب التي تركز على الشباب في جميع أنحاء المملكة

أعلنت ستاربكس السعودية ومؤسسة “التعليم من أجل التوظيف”، عن إطلاق الدورة الرابعة من برامجها حول المملكة في شهر مارس، وذلك بعد النجاح الكبير وردود الفعل الإيجابية الذي حققته كل من ورش عمل برنامجي “مقهى الفرص” و”رحلة البحث عن عمل”.

وقد نظمت ستاربكس ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف خلال العام الماضي 54 ورشة عمل ضمن برنامج “مقهى الفرص” في عشر مقاهي ستاربكس في ثلاث مدن بالمملكة العربية السعودية، شارك فيها 640 شابًا سعوديًا. كما عقدت أربع ورش عمل ضمن برنامج “رحلة البحث عن عمل” في أربع جامعات في ثلاث مدن بالمملكة، حيث تم تدريب أكثر من 186 طالبًا.

تتماشى أهداف البرنامجين مع حملة ستاربكس لتوطين قطاع الخدمات، والتي تركز على دعم وتمكين الشباب السعودي من خلال التعاون مع الجهات الخاصة. وتهدف كل من ورش “مقهى الفرص” و”رحلة البحث عن عمل” إلى تدريب الشباب وتمكينهم لإيجاد فرص عمل مناسبة من خلال تزويدهم بالأساليب الاحترافية والمهنية والإرشاد المباشر لدخول سوق العمل السعودي.

وتم تصميم البرنامجين بعناية لتمكين الشباب السعودي من الإناث والذكور مهنياً وتجهيزهم لدخول سوق العمل. وسيتم استضافة الورش المجانية في سلسة مقاهي ستاربكس، وسيمنح المشاركون عند نهاية الورشة التدريبية شهادة حضور تهدف إلى إثراء سيرتهم الذاتية.

وبهذه المناسبة، علقت رنا شاهين، المديرة الإقليمية للاتصالات والمسؤولية الإجتماعية في ستاربكس الشرق الأوسط: “نحن ملتزمون في ستاربكس بإيجاد الفرص من خلال التعليم والتدريب والتوظيف تحت مظلة خدمتنا الاجتماعية، كما أننا سعداء للغاية بالتقدم الذي حققناه من خلال مراحل برنامجي “مقهى الفرص” و” رحلة البحث عن عمل” لتمكين الشباب السعودي. ومن المؤكد أن الشباب السعودي يجد الفائدة الكبيرة ويتوقون إلى بناء مستقبلهم وتولي مسؤولية حياتهم المهنية من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لصقل مهاراتهم لمواكبة التغير السريع في قطاع الأعمال، حيث نجحت المبادرة في تدريب العديد من الشباب والطلاب الجامعيين وسنستمر في تنظيم هذه الورش في المستقبل.”

وأضاف عمرو عبد الله، مدير البرامج الخليجية في مؤسسة “التعليم من أجل التوظيف”: “نحن فخورون بالتغيير الإيجابي لبرنامجي “مقهى الفرص” و”رحلة البحث عن العمل” بحياة الشباب السعودي، ومساعدتهم للتوافق مع معايير التوظيف العالمية ومتطلباتها وتوجيههم إلى وظائف بناءة في قطاع الخدمات. وسنستمر بالتعاون مع ستاربكس، شريكنا في النجاح في تمكينهم وتقديم وجهات نظر جديدة لهم وإبقائهم على دراية بالتحديات والتوقعات في مكان العمل. “

يقدم “مقهى الفرص” ورش عمل مهنية لتزويد الشباب السعودي بالمهارات الأساسية في مجال التوظيف مع معالجة الجوانب الرئيسية لتنمية الشباب، من كتابة السيرة الذاتية إلى كيفية إجراء مقابلات العمل، ومساعدة الشباب في تشكيل مسارهم المهني. ستعقد ورش العمل التدريبية من قبل محترفين مؤهلين تأهيلاً عالياً في مقاهي ستاربكس في الرياض وجدة والدمام في 25 مارس 2019. ويمكن للمهتمين، التسجيل في موقع ستاربكس في المملكة العربية السعودية على الرابط التالي: www.starbucksforyouthksa.com

أما مبادرة “رحلة البحث عن عمل”، فهي ورش عمل توعوية لتنمية الشباب، تساعد الطلاب الجامعيين من خلال دورات تدريبية مركزة على صقل المهارات الضرورية للحصول على وظيفتهم الأولى. ستعقد ورش العمل في الجامعات في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية ابتداء من شهر مارس.

تؤكد هذه الشراكة الإستراتيجية بين ستاربكس السعودية ومؤسسة “التعليم من أجل التوظيف” (EFE) على التزام ستاربكس بتمكين الشباب السعودي وتوفير فرص أفضل في جميع أنحاء المملكة لإحداث آثر إيجابي على المجتمع السعودي. وتعد الشراكة مركز رئيسي لاستراتيجية نمو العلامة التجارية لستاربكس وتشدد على الجهود المشتركة للمنظمتين لزيادة الاستثمار في بناء المسارات المهنية للشباب السعودي من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والحصول على وظائف. ستواصل ستاربكس السعودية تزويد شركائها (موظفيها) بالأدوات والخبرات التي تساعدهم على تعزيز مهاراتهم ومساراتهم الوظيفية، من أجل إيصال رسالتهم الملهمة إلى زبائنهم وإلى المجتمع أيضاً.