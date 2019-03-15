أمير حائل يرعى حفل انطلاق مؤتمر تيدكس العالمي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقاعة الأمير سعود بن عبدالمحسن بالمستشفى السعودي الألماني في حائل مساء امس، حفل انطلاق فعاليات مؤتمر “تيدكس” العالمي، الذي أقامتهُ الكلية التقنية في حائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وأكد سمو أمير منطقة حائل، على أهمية مثل هذه المؤتمرات المحفزة للطاقات وللطموح, معربًا عن شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والكلية التقنية على استمرار مبادراتهم النوعية، وحث سموه على مضاعفة الجهود وخدمة شباب وفتيات المنطقة وقيادتهم نحو الإبداع والابتكار والتميز.

من جهته كرم نائب أمير منطقة حائل الراعي الرئيس لفعاليات مؤتمر “تيدكس” شركة إسمنت حائل، والراعي الطبي المستشفى السعودي الألماني بحائل، بحضور مدير عام فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة حائل المهندس مشعل التميمي، وعميد الكلية التقنية بحائل المهندس ضحوي الشمري وعدد من المسئولين.

يذكر أن مؤتمر TEDx يهتم بنشر الأفكار التي تستحق الانتشار في مجالات متعددة للموهوبين، ممن لهم القدرة على إحداث تغيير وعرض أفكارهم على مستوى العالم، وشارك الأمير عبدالعزيز بن سعد في فعاليات المؤتمر، وتابع جانب مما يقدمه المشاركون من داخل المنطقة وخارجها.