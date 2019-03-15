غرفة حائل تطلق غداً البطولة الدولية للشطرنج بمشاركة 17 دولة

تُطلق غرفة حائل مساء غداً الجمعة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للشطرنج بطولة حائل الدولية للشطرنج في نسختها الأولى، برعاية من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ، ومشاركة اكثر من 200 لاعب ولاعبه محليين ودوليين من 17 دولة وذلك في صالة فندق الملينيوم في مدينة حائل وتستمر لمدة 4 أيام من 15-19 مارس 2019م .

وأكد رئيس غرفة حائل عبدالله العديم أن البطولة تشهد اقبال كبير من قبل اللاعبين من داخل المملكة وخارجها وتشهد مشاركة لاعبين دوليين لهم تاريخهم وسجلهم الحافل بالإنجازات على مستوى العالم والتي ستزيد من أهمية وقوة البطولة، مضيفاً أنه رصد لهذه البطولة جوائز قيمتها 150.000 ريال موزعة على أول 12 فائزاً بالبطولة وجوائز لأفضل فائز وفائزة في البطولة، وكذلك جوائز لأفضل لاعب ولاعبة سعودية تحت سن 16 سنة، متمنياً أن تسجل البطولة نجاحاً كبيراً في ظل الدعم اللامحدود الذي يوليه امير المنطقة لهذه البطولة.

من جهته اكد أمين الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالرحمن الصبحي؛ مشاركة 14 اساتذة دوليين و 9 استاذات دوليات من 17 دولة بالإضافة إلى عدد من الأسماء البارزة والمصنفين بمراكز متقدمة على مستوى العالم، وأضاف الصبحي، أنه تم تجهيز 100 طاولة شطرنج للرجال و20 طاولة للسيدات، مشيراًإلى انه تم تجهيز صالة للجمهور لمتابعة لعبة البطولة نقلاً حياً، بالإضافة إلى تجهيز استديو للتعليق والتحليل الفني للمباريات، وإقامت دورات تدريبية لجميع اللاعبين واللاعبات تحت اشراف 15 حكماً وحكمة في فندق الملينيوم لتعليم اللاعبين أنظمة الشطرنج الجديدة .