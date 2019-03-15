مصرع وإصابة 60 شخصاً نتيجة الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا

قتل 40 شخصًا وأصيب 20 اخرين بجروح بالغة نتيجة الهجومين المسلحين على مسجدين في كرايست تشيرش اليوم.

وأوضحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ،أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم الأول على مسجد بشارع دينز ، فيما قتل عشرة آخرون في هجوم ثاني على مسجد بضاحية لينوود.

وقالت :” إنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي ،وتم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا عن العمليتين “.