اعتني بنفسك مهما كانت الظروف لا تهمل صحتك، إن لنفسك عليك حق، لن يهتم أحد بصحتك أكثر منك، الاعتناء والاهتمام لا يطلب، زد اهتمامك وتعلقك برب العالمين وسترى نوراً يراودك من كل الجهات وردد دائماً (اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً واجعل في نفسي نوراً واجعلني نوراً، اللهم أعطني نوراً واجعل في عصبي نوراً وفي لحمي نوراً وفي دمي نوراً وفي شعري نوراً، اللهم أجعل لي نوراً في قبري ونوراً في عظامي وزدني نوراً وهب لي نوراً على نور).

أحد طرق الاعتناء بالنفس، تجاهل أحداث لا تهمك لا تزعج نفسك، هناك أناس يريدونك تسقط بوحل الشك والهم انغمس في نفسك وشاهد انعكاسك في المرآة حادث نفسك لماذا وجهي اصبح شاحباً؟ لماذا أفكر كثيراً بأحداث ربي هو من يدبرها لي؟ لماذا أنا مرهق هكذا؟

وضب في حقيبة عقلك أموراً إيجابية وأعطي نفسك المرح والضحك لا تحزن مهما كانت عواقب أمورك يريد الله بك اليسر ولا يريد بك العسر كن قوي هاجم حزنك تقلب عليه.

سيبقى بداخلك نوراً إن أردت أنت ستبقى مضيئاً وتركت الأمور تسير كما كتبها الله لك، لا تدقق في كل الأحداث، ومن هنا نقول بأن نعمة النسيان شيء عظيم كي ننسى كل شيء يؤلمنا ويسبب لنا الضرر ويكسرها ونرجع من جديد إلى حياتنا ونعتني بأنفسنا لا نتركها تنهمل فتسقط أرضاً بل ندعها تنهمر بالاهتمام فتزدهر أرواحنا بالنور.