أكثر من 29 فنان تشكيلي و41 لوحة فنية بمعرض الفنون بموسم الشرقية بالجبيل الصناعية

حظيت فعاليات موسم الشرقية بمعرض الفنون (طوية) الذي فتح أبوابه مساء أمس الخميس بالصالة المتعددة الاغراض بالمركز الثقافي بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية بمشاركات لفنانين سعوديين شاركوا في العديد من المعارض العالمية.

حيث شارك الفنان التشكيلي السعودي العالمي عبدالناصر غارم بمعرض الفنون (طوية ) بلوحات فنية عالمية حققت أرقام قياسية في مزاد قاعة سوذبي في دبي والذي تعرض أعماله الان في المتحف البريطاني ومتحف فكتوريا ومتحف ألبرت ومتحف مقاطعة لوس انجلوس للفنون.

وامتد نشاط غارم الفني ليواكب الاساليب الفنية العصرية في العالم مثل فن المفاهمية وفن الاداء التي استطاع تبنيها والتعبير من خلالها باحترافية ملفتة لكن بطريقة خاصه به وفريده.

هذا وشهد معرض طوية للفنون مشاركة اكثر من 29 فنان من جميع انحاء المملكة بأكثر من41 لوحة فنية استخدم فيها الفنانون أساليب فنية متنوعة مثل الواقعي والتحريدي والرمزي والحروفي والمفاهيمي حيث يجسدون مفاهيمهم بإتقانهم الوسائل الفنية المختلفة كالرسم والنحت والتصوير الضوئي والخط العربي وفن الباتيك.

فيما امتزجت الافكار الابداعية بالرؤية الاحترافية بعروض مدهشه تروى فيها حكايات من خلال صور متحركة ثلاثية الأبعاد تنعكس على مبنى سابك بمدينة الجبيل الصناعية حيث كانت تجربة مميزة مفعمة بالإبداع رافقته أغاني خاصة بكل مشهد الذي احتوى على صور تمثل قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة 2030 مع نغمات موسيقية جاذبة حيث تنوعت النغمات الموسيقية مع المشاهد المعروضة.

وشهدت فعاليات موسم الشرقية أيضاً عروض المياه التفاعلية على شاطئ الفناتير وهي عروض مرئية تفاعلية تنعكس على مياه البحر ونوافير راقصة على الساحل الشرقية بطابع فني موسيقي جاذب.

وتتواصل اليوم الجمعة الفعاليات بالألعاب النارية على شاطئ الفناتير وفعالية التخت الشرقي حيث تعزف الفرقة وعلى أنغام الموسيقى أعذب الألحان بفعالية تابعة للأوبرا المصرية تقدم ألحاناً وأغاني شهيرة لأبرز الفنانين بمركز الملك عبدالله الحضاري.