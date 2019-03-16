معزوفات «التخت الشرقي» تعيد أهالي الجبيل إلى زمن الفن الجميل

شهدت فعاليات موسم الشرقية بمدينة الجبيل الصناعية وبتنظيم الهيئة العامة للثقافة فعالية التخت الشرقي مساء أمس الجمعة بمركز الملك عبدالله الحضاري بمشاركة عدد من الفنانين الذين قدموا أعذب الألحان وأشهر الأغاني لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ حيث أعادت هذه الفعالية الطرب الأصيل الذي كان له توهجه في أيام الزمن الجميل.

من جانبه أكد الفنان ياسر سعيد أن الأوبرا المصرية هي أكثر قناة ممكن أن يقدم من خلالها الفنان الفن الهادف الجميل الذي يليق ويرتقي بالذوق العام وأضاف نسعى جاهدين بكل الطرق بالمحافظة على التراث المصري.

وأشار الفنان مصطفى النجدي إلى أن اختيار الأغاني المقدمة في فعالية التخت الشرقي هي عبارة عن هيكلة كاملة لكل أنواع الأغاني العاطفية وأغنية القصيدة والشعبية والأغنية السريعة والوسطية والثقيلة والبطيئة وذلك بهدف تقديم كل قوالب أغاني الأوبرا المصرية .

وأشاد النجدي بالجمهور الحاضر للفعالية قائلاً أحببنا تفاعله وابتسامته وإصغائه لنا ولقد أعطونا دافع وحب لنسعدهم أكثر .

وقالت الفنانة حسناء لقد استمتعت كثيرًا بالتفاعل الذي كان من الجمهور الحاضر بالمسرح والذي أظهر الأذواق الطربية التي يتمتع بها عشاق الطرب الأصيل في المملكة .

حيث تضمنت الفعالية تقديم الفرقة الموسيقية لمجموعة من الأغاني كألف ليلة وليلة، يا حلو صبح، وحياتك حبيبي، طاير يا هواء، سلامات سلامات سلامات، قارئة الفنجان، ما بيسألش عليا أبدا، وأغنية أنت عمري .

علما بأن الدخول مجاني ولجميع الفئات لفعالية التخت الشرقي المقدمة من الهيئة العامة للثقافة ضمن فعاليات موسم الشرقية بمركز الملك عبد الله الحضاري لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 15 مارس وحتى 17 مارس 2019 م عبر التسجيل في الفعالية بموقع موسم الشرقية الإلكتروني.

من جانب آخر تلألأت سماء مدينة الجبيل الصناعية بالألعاب النارية بألوانها الزاهية وأشكالها الرائعة التي تفاعل معها جميع المتواجدين على شاطئ الفناتير .