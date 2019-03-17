أبطال العالم للشطرنج في زيارة لمدينة التراث العالمي «جبة»

تُنظم غرفة حائل بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج اليوم الأحد رحلة خاصة للمشاركين في بطولة حائل الدولية للشطرنج، لزيارة مدينة التراث العالمي في جبة الواقعة على بعد 103 كلم شمال غرب مدينة حائل، وذلك للاطلاع على 5431 نقشاً ثمودياً يكشف تاريخ السعودية وحضارتها، كما سيقف ابطال العالم من أوروبا وشرق اسيا وأفريقيا على “جبل أم سنمان” والذي يحتوي على اكبر المواقع الأثرية القديمة وأكبرها في المملكة.

ويعد جبل أم سنمان، محط اهتمام عدد من المستشرقين على مدار سنوات طويلة نتيجة وجود حضارات سابقة تعود لآلاف السنين حتى تم إدراج الجبل ضمن لائحة التراث العالمي، حيث صدرت موافقة المقام السامي على إدراج جبة ضمن قائمة التراث العالمي، وكان خبراء الآثار الغربيين قد اهتموا قديماً بجبة، حيث زارت الليدي بلنت حفيدة اللورد الإنجليزي بيرون مدينة جبة أثناء قطعها صحراء النفود الكبير برفقة زوجها في يناير 1879 ميلادي، وتعد بلنت وزوجها من أوائل المستكشفين الغربيين الذي حطوا رحالهم في المدينة، ورغم أنهما لم يكونا علماء إلا أنهم أدركوا أهمية موقع جبة منذ الوهلة الأولى.

يذكر أن الإدارة العامة للآثار حينما كانت تتبع لوزارة المعارف عام 1406هـ قامت بعمل مسح لجبل أم سمنان وسجلت نحو 5431 نقشا ثموديا و1944 رسما لحيوانات مختلفة منها 1378 رسما لجمال بأحجام وأشكال مختلفة، كما بلغ عدد الرسوم الآدمية (262) رسماً. وأوضح نائب رئيس غرفة حائل فهد فايد الشمري والمشرف العام على اليوم المفتوح؛ ان هذا اليوم خصص لأبطال العالم للشطرنج، للاستمتاع واكتشاف ما تحويه منطقة حائل من طبيعة وكنوز أثرية وسياحية تجذب الزائر، مشيراً إلى أنهُ تم اختيار مدينة جبة لقربها من مدينة حائل، ولما تحويه هذه المدينة من مقومات سياحية مُتنوعة.