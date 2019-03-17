سحوبات مهرجان الشرقية للتسوق تنطلق وتقدم جوائز بـ100 ألف ريال في أول أيامها

انطلقت يوم أول أمس السبت 16 مارس في مجمع الراشد بالخبر أولى أيام السحوبات على الجوائز في مهرجان التسوق، الذي تُنظمه غرفة الشرقية ضمن فعاليات «موسم الشرقية2019م» ويستمر حتى 30 مارس الجاري، ويشارك فيه المئات من المتاجر والمجمعات والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، بتقديم العديد من العروض المتميزة والتخفيضات الاستثنائية.

وقد تم السحب خلال اليوم الأول على جوائز قيمّة بـ100 ألف ريال، وهناك سحوبات أخرى خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عنه اتباعا في مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالمهرجان والغرفة، ، وسوف تستمر السحوبات على آلاف من الجوائز من خلال تقنية آلية وحديثة ومباشرة أثناء زيارة المتسوقين لأماكن المهرجان بعد التسجيل في موقع مهرجان التسوق الإلكتروني.

وكانت غرفة الشرقية، قد أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط التسجيل للفوز بآلاف الجوائز القيمّة طوال فترة المهرجان، وذلك بإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأفراد للتسجيل في سحوبات يومية متنوعة وقيمة، بهدف إدخال الفرح والسعادة على قاطني وزوار المنطقة الشرقية دعمًا للسياحة الداخلية التي تتمتع بها المنطقة.

ويتميز مهرجان التسوق، الذي تُساهم به غرفة الشرقية ضمن موسم هذا العام، بتنوع أنشطته وفعالياته، التي تُبرز طابع المنطقة الشرقية وتُعبر عن أصالتها وثقافتها الممتدة عبر التاريخ، وتؤكد على الهوية الوطنية وترسيخها بين الأجيال القادمة، ومن جانب آخر تقدّم تخفيضات وعروض مُميزة وغير مسبوقة على المئات من العلامات التجارية وبيوت الموضة والأزياء ومستلزمات العائلة.

وأتاح المهرجان للمتسوقين من أهالي المنطقة وزوارها من الداخل والخارج الاستفادة من تخفيضات على مئات العلامات التجارية أخذت تُطلق تخفيضاتها منذ اليوم الأول للمهرجان وستستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وهو ما اعتبره العديد من المتسوقين بمثابة الفرصة للشراء والتسوق واقتناء العلامات التجارية عالية الثمن في ظل هذه التخفيضات الاستثنائية.

ويستمر مهرجان الشرقية للتسوّق في تقديم روائعه من فعاليات فريدة وجوائز قيمة للمتسوقين طوال فترة انعقاده، من خلال السحوبات التي تقام في المجمعات التجارية الكبرى وتستمر السحوبات حتى نهاية الشهر.