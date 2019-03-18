أمير حائل يفتتح أعمال مؤتمر الأمن السيبراني في جامعة حائل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل امس الأحد، أعمال مؤتمر الأمن السيبراني الذي تنظمه جامعة حائل في كلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي في المدينة الجامعية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وعدد من المتخصصين في الأمن السيبراني الذين قدموا من مختلف مناطق المملكة.

وأكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم على اهتمام الجامعة وحرصها على مثل هذه المؤتمرات التي تأتي في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطور البنية التحتية الرقمية بكونها أساساً لبناء الأنشطة الصناعية المتطورة، وبين مدير جامعة حائل، أن الأمن السيبراني يعد اليوم هاجساً للدول والمنظمات الدولية لاسيما وأن التهديدات التقنية الكثيرة التي يشهدها العالم تزداد لحظة بعد لحظة وبات التصدي لها ومواجهتها بالحماية أمراً في غاية الأهمية.

وأضاف البراهيم، إن الجامعة تسعى لمواكبة هذه التوجهات والخطط التي أسست قبل عامين “المركز المتكامل للأمن الإلكتروني” في كلية الهندسة وعلوم الحاسب الآلي ليكون المركز الثاني من نوعه في المنشآت الحكومية على مستوى المملكة بعد المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الجامعة استحدثت برنامج أكاديمي للدبلوم العالي في الأمن السيبراني وقدمت عدداً من الدورات التدريبية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات مع شركات رائدة في الأمن السيبراني الذي يعد جزءاً مهماً وأساسياً في الحماية الأمنية الوطنية.