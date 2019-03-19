وزارة الصحة تكرم «نجم» لمشاركتها مع مبادرة وتين في حملة التبرع بالدم

كرمت وزارة الصحة السعودية شركة نجم لخدمات التأمين لمشاركتها مع مبادرة وتين للتبرع بالدم، ومساهمتها في دعم المبادرة من خلال الحملة التي أطلقتها نجم تحت شعار “قطرة دم تفرق”.

وقدّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جائزة التكريم إلى الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي في شركة نجم، والأستاذة مها الشنيفي مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق بالشركة، خلال حفل تدشين مبادرة وتين يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019 بمقر وزارة الصحة.

وتأتي مشاركة نجم في هذه المبادرة تأكيداً على تبنيها ثقافة المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب مساهمتها في تعميم هذه الثقافة على مختلف شرائح المجتمع.

وفي هذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة نجم د. محمد السليمان “إن نجاح حملة التبرع يسهم في تحقيق خطط شركة نجم وتوجهاتها المستقبلية في مجال الحملات التوعوية، كما أن الدعم الذي تلقيناه عبر تطبيق وتين شجع المسجلين للتبرع لصالح الحملة من خلال التطبيق على الجوال”. وأضافت الشنيفي “لقد ساعد تطبيق وتين في تحقيق هدف حملة نجم “قطرة دم تفرق” بالوصول إلى أكثر من 15 آلاف متبرع”.

يُذكر أن نجم كانت قد نظمت حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «قطرة دم تفرق» كجزء من فعاليات حملة لطرق أكثر سلامة، وذلك استشعاراً بحاجة متضرري الحوادث إلى وحدات الدم، والتشجيع على جمع أكبر قدر ممكن من المتبرعين بالدم. وانطلقت الحملة على مرحلتين، وشهدت مشاركة كبيرة من قبل موظفي الإدارة العامة لشركة نجم، وإقبالاً من قبل مختلف الجهات والمواطنين الذين سارعوا إلى التبرع مؤكدين ترسيخ الأهداف الإنسانية والاجتماعية لهذه الحملة.