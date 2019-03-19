»شركة دور للضيافة» تطلق خدمات فندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية في الحيّ الدبلوماسي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض افتتاح مشروع فندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية في الحي الدبلوماسي بالرياض، والذي يمثّل أبرز مشاريع قطاع الضيافة بالمملكة وأكثرها تطوراً. ونُظّم حفل التدشين بحضور رئيس مجلس إدارة “دور للضيافة” المهندس عبدالله العيسى، والمدير التنفيذي لـ “ماريوت الدولية” في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد أليكس كيرياكيدي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات من ممثلي السفارات والجهات الحكومية ورجال الأعمال.

‏وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة “دور للضيافة” : ’لقد أدركنا الحاجة إلى فندق ومجمع شقق تنفيذية في الحي الدبلوماسي لتقديم خيارات إقامة مميزة مدعومة بخدمات ومرافق راقيه من فئة الخمس نجوم . كما يعد أول فندق في المملكة حاصل على شهادة الريادة الذهبية في تصميم الطاقة والبيئة. واضاف ان هذا الافتتاح يمثل خطوة من خطوات الشراكة الناجحة في مسيرة شركة دور للضيافة مع شركة ماريوت الدولية والتي تمتد لأربعة عقود، شهدنا خلالها الكثير من الانجازات حيث يعد هذا الفندق ثالث فنادق ماريوت مع شركة دور للضيافة’.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لـ “ماريوت الدولية” في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد أليكس كيرياكيدي إلى أهمية تأصيل الشراكة مع “دور” وتعزيزها بشكل مستمر، قائلاً: “رؤيتنا المستقبلية والمشتركة مع دور للضيافة تمتدّ من خلال تنفيذ مشاريع استثنائية معاً، كما أن هذه الشراكة تمثّل حجر الأساس للتوسع في خططنا الاستراتيجية، خصوصاً أننا نرى نمواً كبيراً في قطاع سياحة الأعمال في المملكة”.

يمتد مشروع فندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية في الحي الدبلوماسي على مساحة بناء تغطي 25000 متر مربع، كما تم استيحاء فكرة تصمم الفندق من جمال تفاصيل وادي حنيفة والاستعانة بأفضل المصممين والمقاولين العالميين لتنفيذه. يتكوّن الفندق من 220 جناحاً وشقة فندقية فاخرة فئة 5 نجوم، ومطاعم عالمية، إضافة إلى قاعة احتفالات، وغرف اجتماعات، ومركز لرجال الأعمال و مركز للياقة البدنية و منتجع صحي على أحدث طراز بالإضافة إلى قاعة وغرف اجتماعات تتسع إلى أكثر من 500 شخص. كما يضم الفندق أعمال 14 فنان سعودي بعرضهم اجمل اللوحات الفنية لتضيف بعداً آخر في تميزه.