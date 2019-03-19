مهرجان الشرقية للتسوق يواصل فعالياته المشوّقة وسحوباته القيّمة للزوار والمتسوقين

يواصل مهرجان الشرقية للتسوق والذي تُنظمه غرفة الشرقية ضمن فعاليات «موسم الشرقية2019م» فعالياته وبرامجه الثقافية والترفيهية الرائعة وعروضه الممتعة وسحوباته القيّمة التي تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الريالات كجوائز للزوار والمتسوقين.

ويشتمل المهرجان، الذي يستمر حتى 30 مارس الجاري، على عروض مسرحية وألعاب ترفيهية ويتضمن أركانًا تراثية تُحاكي تاريخ المنطقة الشرقية وتُبرز دورها التاريخي الممتد لآلاف السنين، فضلاً عن إظهار ملامحها الحديثة، التي أخذت تكتسي بها، وذلك أمام أعين زوار المنطقة من الداخل والخارج، فهو مُلتقى للعائلة السعودية والزائرين للمنطقة بما يوفره من متعة للتسوق والترفيه والتسلية.

وكان يومي السبت والاثنين الماضيين، قد شهدا سحوبات على جوائز قيّمة بنحو 200 ألف ريال سعودي، في مجمعي الراشد مول بالخبر ومجمع غاليريا بالجبيل، وسيُقام السحب الثالث اليوم الأربعاء في مجمع الظهران مول ، وتستمر السحوبات المئات الجوائز القيمة حتى نهاية المهرجان وذلك عن طريق تسجيل الراغبين في الفوز على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويستمتع المتسوقين منذ إطلاق المهرجان يوم الخميس 14مارس بالتخفيضات التي أطلقتها العديد من العلامات التجارية وغيرها من المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والمنتجعات السياحية؛ منذ اليوم الأول للمهرجان، ما اعتبره المتسوقين بمثابة الفرصة للشراء والتسوق في ظل هذه التخفيضات.

ويعد مهرجان الشرقية للتسوق، من أضخم مهرجانات التسوق، التي تُنظمها غرفة الشرقية تحت مظلة مبادرة مواسم السعودية 2019م، والذي يُقام في عدد من المجمعات التجارية الكبرى بالمنطقة ويضم الكثير من الخصومات والعروض التسويقية، ويشهد منذ انطلاقة إقبالاً كبيرًا من الزوار والمتسوقين للاستمتاع بالعروض المميزة وفعالياته الرائعة بخاصة تلك المُقدمة للأطفال في حديقة الطفل والتي ستنتقل على مجمع دارين بالدمام نهاية الاسبوع الحالي و تُظهر معالم المنطقة الشرقية لتعريف الأجيال الجديدة بها.

ومن أفضل الوجهات التي يجدر استكشافها بخاصة لهواة التراث والأصالة، وجهة مجمع دارين، حيث يُمكن للزوّار الاستمتاع بمجسم ميناء دارين التاريخي، الذي كان من أهم موانئ التجارة قديمًا لنقل البضائع والتوابل من الهند ومحطًا للسفن والقوارب، فضلاً عن الاستمتاع بالخصومات التي تُقدمها المتاجر هناك، وأيضًا مجمعي الشاطئ والراشد مول، للاستمتاع بعروض الطاقة وحديقة الأطفال.

ويتميز مهرجان التسوق، الذي تُساهم به غرفة الشرقية ضمن موسم هذا العام، بتنوع أنشطته وفعالياته، التي تُبرز طابع المنطقة الشرقية وتُعبر عن أصالتها وثقافتها الممتدة عبر التاريخ، وتؤكد على الهوية الوطنية وترسيخها بين الأجيال القادمة، ومن جانب آخر تقدّم تخفيضات وعروض مُميزة وغير مسبوقة على المئات من العلامات التجارية وبيوت الموضة والأزياء ومستلزمات العائلة، كما تُمكّن للعائلات الاستمتاع بالعروض الترفيهية والبرامج الهادفة من خلال تجوالهم في المجمعات المُستضيفة للمهرجان وفعالياته.