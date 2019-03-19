غرفة الشرقية تكرم رؤساء المجالس السابقة في اليوبيل الذهبي لمجلة الإقتصاد

على هامش احتفال غرفة الشرقية بمرور خمسين عاما على صدور مجلة الاقتصاد، والذي يعقد مساء الثلاثاء 26/مارس /2019 تعتزم الغرفة تنفيذ برنامج لتكريم عدد من الشخصيات التي خدمت قطاع الأعمال عموماً وغرفة الشرقية على وجه الخصوص بترؤسهم مجالس الإدارات السابقة للغرفة على مدار السنوات السبع والستين الماضية

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي بأن من “القيم” التي تتبنّاها غرفة الشرقية هي “الشكر والتقدير”، لذلك فالغرفة ــ ومن خلال احتفالية مجلة الاقتصاد ـ تعتزم تكريم رؤساء مجالس الإدارة في غرفة الشرقية السابقين ، وهم (مع أعضاء المجالس والعاملين معهم ) ممن ينسب لهم الفضل ـ بعد الله ــ في تحقيق إنجازات غرفة الشرقية طوال تاريخها المديد.. موضحا بأن الغرفة تعاقبَ على رئاسة مجلس إدارتها كل من (حمد بن أحمد القصيبي، ابراهيم بن صالح العطاس، سعد بن محمد المعجل، حمد بن عبدالله الزامل، خالد بن عبدالله الزامل، عبدالرحمن بن راشد الراشد، عبدالرحمن بن صالح العطيشان) .

وقال الخالدي أن هذه الكوكبة من رجال الاعمال الرواد سواء من إنتقلوا إلى رحمة الله او من لا زالوا يقومون بأدوارهم في خدمة الوطن كان لهم دور مؤثر ومحوري ليس فقط في دعم المجتمع الشرقاوي وقطاع الاعمال بالمنطقة وإنما على صعيد دعم الحركة الإستثمارية والإقتصاد السعودي .

كما سيشهد الحفل الذي يعقد بمقر غرفة الشرقية الرئيسي تكريم رؤساء تحرير مجلة الاقتصاد السابقون، الذين تحمّلوا الصعاب في سبيل إظهار هذه المطبوعة المميزة، والتي لها الريادة والسبق في التوجه الإعلامي الاقتصادي المتخصص، كما سوف يتم تكريم أول معلن في المجلة، بالإضافة إلى رعاة الحفل وداعميه.