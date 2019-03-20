برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يستقبل أكثر من (1450) مولود خلال عام 2018 م

استقبل قسم الحضانة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل أكثر من ( 1450 ) مولود خلال عام 2018 م حيث قدم لهم رعاية طبية متكاملة من خلال 18 سرير مجهز بأحدث المعدات الطبية على مستوى عالي من الخدمة ، ويقوم على تقديم الرعاية فريق عمل يتكون من أكثر من 12 طبيب مختص و 18 ممرضة متخصصة في رعاية الأطفال .

من جانبه أكد الدكتور عبد الله بن ثامر الشهراني رئيس قسم الحضانة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل أن المستشفى يقدم خدمات عالية الجودة للأطفال المواليد من خلال قسم متكامل تم تجهيزه على طراز عالي من الجودة في الخدمة المقدمة والمعدات الطبية والكادر الوظيفي.

حيث يتميز القسم بجودة التشخيص والخطط العلاجية والرعاية الطبية المركزة لضمان حياة الأطفال كما ويتواجد بالحضانة عددٍ من أجهزة التنفس الصناعي حديثة الصنع الخاصة بالأطفال الخدّج، بالإضافة إلى أن أقسام الحضانة تستقبل حالات الاطفال الخدّج ممن يحتاج إلى دعم التنفس في بعض الأجهزة وذلك لعدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي .

ونجح القسم مؤخراً في إنقاذ حياة طفل خديج بوزن 570 جم عند الولادة وكان ذلك عن حمل لم يتجاوز 6 أشهر تمكن الطفل بعدها من العيش بحياة طبيعية.

وأوضح د. الشهراني أنه تم وضع خطة علاجية للطفل داخل الحضانة خلال فترة التنويم والتي بلغت ما يقارب 4 أشهر لاحظ فيها فريق العمل خلال هذه الفترة أن حالة الطفل أصبحت في تحسن تدريجي حتى بلغ وزن الطفل 2 كجم وخرج بصحة جيدة وقد أعطي مواعيد لمتابعة حالته في العيادات الخارجية، وأضاف الشهراني شكره لفريق العمل على جهودهم التي كان لها الأثر البالغ في المحافظة على حياة الطفل .

يشار إلى أن ذوي الطفل أشادوا بجهود فريق العمل وذلك بحضور مدير الإدارة الطبية وأطباء قسم الأطفال كما وقدم المواطن درعان بن عبد الرحمن الحامد والد الطفل جزيل الشكر لرئيس قسم الحضانة الدكتور عبد الله بن ثامر الشهراني عرفاناً لجهوده التي بذلها في المحافظة على حياة طفله بعد توفيقاً من الله عز وجل .